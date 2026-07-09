Dune: Parte Tre, i fan lodano Denis Villeneuve e parlano già di una delle trilogie più grandi del cinema

Il primo trailer di Dune: Parte Tre ha scatenato l'entusiasmo dei fan in poche ore. Sui social si moltiplicano i commenti dedicati alle nuove immagini del film, con molti spettatori convinti che Denis Villeneuve sia ormai vicino a firmare una delle trilogie più importanti del cinema contemporaneo.

Bastano pochi minuti di immagini per capire quanto fosse alta l'attesa attorno al ritorno di Dune. Il primo trailer di Dune: Parte Tre ha invaso i social nel giro di poche ore, raccogliendo milioni di visualizzazioni e trasformando la conclusione della saga di Denis Villeneuve in uno degli argomenti più discussi della giornata.

Il trailer conquista il pubblico in poche ore

Il filmato è stato pubblicato da Warner Bros. attraverso i canali ufficiali della saga e ha registrato un'immediata risposta del pubblico. Su X il trailer ha superato gli 8,2 milioni di visualizzazioni nelle prime ore, accompagnato da decine di migliaia di apprezzamenti e da una lunga serie di commenti.

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Molti utenti hanno reagito con entusiasmo alle nuove immagini di Dune: Parte Tre, definendole tra le più spettacolari dell'intera trilogia. C'è chi ha sintetizzato il proprio giudizio con un semplice "Cinema allo stato puro", mentre altri hanno già dichiarato di non vedere l'ora di tornare in sala per il debutto del film.

Tra i messaggi più condivisi emerge anche l'ironia. Un utente ha scherzato scrivendo che l'unica vera emergenza al momento dell'uscita potrebbe essere "la carenza di popcorn la sera della prima", a testimonianza dell'attesa che circonda il progetto.

Una parte consistente della conversazione si concentra però su Denis Villeneuve. Diversi spettatori ritengono che il regista canadese sia ormai vicino a completare una trilogia destinata a entrare tra i grandi riferimenti del cinema di fantascienza. Alcuni commenti arrivano persino ad accostare il lavoro svolto su Dune a quello realizzato da Peter Jackson con Il Signore degli Anelli, mentre altri citano anche Christopher Nolan tra gli autori contemporanei capaci di realizzare produzioni di questa portata.

Un ultimo capitolo che guarda vent'anni nel futuro

Il trailer offre anche qualche indizio sulla direzione del racconto. Le immagini sono accompagnate dalla frase "Perdonami per tutto ciò che ho fatto", anticipando un capitolo che sembra voler esplorare le conseguenze delle decisioni prese da Paul Atreides.

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La storia sarà ambientata circa vent'anni dopo gli eventi del secondo film, quando Paul avrà ormai consolidato il proprio potere alla guida dell'Imperium. Il cast riunisce molti dei protagonisti già visti nei precedenti capitoli, con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy e Robert Pattinson tra i nomi principali.

Anche gli appassionati più affezionati all'universo creato da Frank Herbert hanno partecipato alla conversazione online con riferimenti riconoscibili per chi conosce la saga. Tra i commenti più rilanciati compare il celebre "Lisan al-Gaib", una delle espressioni simbolo della storia, mentre altri utenti hanno semplicemente dichiarato di essere già pronti per il debutto nelle sale.

L'uscita di Dune: Parte Tre è fissata per il 18 dicembre, con distribuzione esclusiva nei cinema e nelle sale IMAX. Se il trailer rappresenta un'indicazione attendibile dell'entusiasmo del pubblico, il film di Villeneuve si prepara ad arrivare sul grande schermo con aspettative altissime e con la concreta possibilità di chiudere una delle saghe cinematografiche più acclamate degli ultimi anni.