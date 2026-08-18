Dune 3, Denis Villeneuve rassicura i fan dopo l'assalto alle prevendite: "Vi abbiamo ascoltato"

L'entusiasmo per Dune: Parte Tre ha già mandato in tilt le prevendite delle proiezioni premium, al punto che Denis Villeneuve è intervenuto con un messaggio rivolto ai fan.

L'attesa per Dune: Parte Tre si sta facendo sentire ben prima dell'arrivo del film nelle sale. Le prevendite delle proiezioni IMAX hanno registrato una domanda altissima, con numerosi spettacoli già esauriti, spingendo Denis Villeneuve a rivolgersi direttamente ai fan per annunciare una buona notizia.

La corsa ai biglietti

L'attesa per Dune: Parte Tre continua a crescere e la risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa. Dopo il rapidissimo esaurimento di numerose prevendite per le proiezioni anticipate, Warner Bros. ha deciso di ampliare la disponibilità dei biglietti dedicati agli spettacoli premium.

Ad annunciarlo è stato direttamente Denis Villeneuve attraverso un videomessaggio pubblicato sui canali ufficiali del film, con il quale il regista ha voluto ringraziare personalmente gli spettatori per l'entusiasmo dimostrato nei confronti del capitolo conclusivo della sua trilogia ispirata ai romanzi di Frank Herbert.

Nel breve intervento, il regista canadese ha riconosciuto l'incredibile domanda registrata nelle ultime settimane e ha assicurato che lo studio è intervenuto per permettere a un numero maggiore di persone di assistere alle prime proiezioni. "Grazie per l'entusiasmo che state dimostrando verso l'uscita di Dune: Parte Tre. Vi abbiamo ascoltati forte e chiaro quando ci avete chiesto più biglietti", afferma Villeneuve.

Il regista ha poi confermato che saranno messi in vendita nuovi posti non soltanto nelle sale IMAX tradizionali, ma anche per le prestigiose proiezioni in IMAX 70mm e negli altri formati premium. "Sono felice di dirvi che da domani saranno disponibili altri biglietti, così anche voi potrete essere tra i primi a vivere il film in IMAX, compreso l'IMAX 70mm, oltre agli altri formati premium".

Sfida natalizia con Avengers: Doomsday

L'espansione delle prevendite arriva mentre cresce anche l'attenzione per il periodo natalizio, durante il quale Dune: Parte Tre monopolizzerà molte delle sale IMAX disponibili.

Locandina di Dune: Part Three

Il film dovrà confrontarsi con un altro kolossal molto atteso come Avengers: Doomsday, che punterà soprattutto sugli altri formati premium. Secondo gli analisti del settore, però, l'enorme interesse dimostrato nelle prevendite lascia pensare che entrambe le produzioni possano ottenere risultati importanti al botteghino durante le festività.

L'obiettivo di Warner Bros. è ora trasformare l'enorme entusiasmo iniziale in un successo commerciale ancora più grande di quello ottenuto da Dune: Parte Due, che nel 2024 aveva incassato circa 714 milioni di dollari nel mondo. Il terzo film chiuderà il percorso cinematografico di Paul Atreides immaginato da Villeneuve e rappresenterà il capitolo conclusivo della sua personale interpretazione dell'universo creato da Frank Herbert.

In attesa dell'uscita, il messaggio del regista è soprattutto un ringraziamento rivolto ai fan che hanno reso possibile questo entusiasmo collettivo. Il suo saluto finale è semplice ma significativo: "Ci vediamo presto al cinema. Bon cinéma."