Dune 3, 'furto' alle proiezioni speciali: trapelano online nove minuti di anteprima IMAX

Nove minuti di Dune: Parte Tre sono finiti online, offrendo ai fan un'anticipazione decisamente generosa del prossimo film di Denis Villeneuve. La sequenza, che accompagna la riedizione in formato IMAX dei primi due capitoli, sarebbe stata condivisa su Reddit dopo le proiezioni speciali organizzate da Warner Bros. in vista di quello che ormai viene ribattezzato Dunesday.

Il ritorno di Paul Atreides e le nuove minacce

Lo studio ha riportato Dune: Parte Uno e Dune: Parte Due nelle sale IMAX per una settimana, affiancando alla doppia proiezione un'anteprima estesa di una delle principali sequenze d'azione del terzo film. L'iniziativa comprende anche un nuovo trailer, con materiale inedito rispetto alle precedenti presentazioni.

Il video di nove minuti non è stato incorporato nell'articolo originale, ma la versione circolata in rete è purtroppo ancora disponibile su Reddit.

La riedizione rappresenta inoltre un'occasione particolare per chi non aveva mai potuto vedere il primo Dune sul grande schermo nel formato IMAX. Nel 2021, infatti, il film era arrivato contemporaneamente nelle sale e su HBO Max, limitando per molti spettatori la possibilità di apprezzarne la dimensione cinematografica nel formato più spettacolare.

Dune: Parte Tre riprenderà la storia quasi vent'anni dopo la conquista dell'Imperium da parte di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. Diventato un imperatore sempre più spietato, il protagonista dovrà fare i conti con le conseguenze del proprio potere, mentre vecchi alleati riemergono e nuove minacce mettono in pericolo il suo regno.

La sinossi ufficiale anticipa una vicenda attraversata da complotti, tradimenti e tensioni politiche. Le visioni di un possibile collasso dell'Imperium tormentano Paul, mentre il ritorno di Chani, interpretata da Zendaya, assume un ruolo centrale in un mistero destinato a cambiare gli equilibri della storia. Con la ribellione che inizia a prendere forma e i nemici sempre più vicini, l'imperatore sarà costretto a confrontarsi con il prezzo delle proprie scelte e con il destino delle persone che ama.

Accanto a Chalamet e Zendaya torneranno Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem e Jason Momoa. Il cast comprende inoltre Anya Taylor-Joy, Josh Brolin, Charlotte Rampling e Robert Pattinson, affiancati dalle new entry Isaach de Bankolé, Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

L'ultimo Dune di Villeneuve prima di James Bond

Il nuovo capitolo segnerà la conclusione del percorso di Denis Villeneuve nella saga cinematografica tratta dai romanzi di Frank Herbert. Il regista ha scritto la sceneggiatura insieme a Brian K. Vaughan, mentre dietro la macchina da presa ritroverà diversi collaboratori dei film precedenti. La fotografia sarà affidata a Linus Sandgren, la scenografia a Patrice Vermette, il montaggio a Joe Walker e le musiche ancora una volta a Hans Zimmer. Jacqueline West si occuperà dei costumi, mentre Francine Maisler seguirà il casting.

Locandina di Dune: Part Three

Dopo aver concluso il viaggio di Paul Atreides, Villeneuve si dedicherà a una produzione completamente diversa: il prossimo film di James Bond, 007. Amazon MGM Studios gli ha infatti affidato la regia di James Bond 26. Resta da capire se qualcuno degli interpreti di Dune lo seguirà anche nella nuova avventura cinematografica.

Dune 3 arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, con le prime proiezioni per il pubblico selezionato previste dal 14 dicembre. Per Villeneuve sarà il capitolo conclusivo di una trilogia che ha trasformato l'universo di Herbert in uno dei più ambiziosi progetti fantascientifici degli ultimi anni.