Dune - Parte Due, per Stellan Skarsgård leggere il romanzo era inutile: 'Non mi importa del canone'

Nel corso di una nuova intervista, Stellan Skarsgård ha dichiarato che aver letto il romanzo di Dune di Frank Herbert è stato completamente inutile per la sua preparazione al ruolo del Barone Harkonnen.

Dune del 2021 si avvaleva di un cast di attori di prim'ordine, con ruoli ben sviluppati, e Timothée Chalamet era relativamente nuovo rispetto ai co-protagonisti che hanno contribuito a dare corpo al romanzo di Herbert.

L'adattamento di Denis Villeneuve è stato caratterizzato da ambientazioni epiche e personaggi imponenti; una sequenza ha messo in scena la morte di Leto Atreides (interpretato da Oscar Isaac) in una scena che ritraeva anche uno spregevole e osceno Barone Harkonnen. La critica ha lodato l'interpretazione di Skarsgård nel film e, in un'intervista a Radio Times, l'attore ha rivelato che ciò è dovuto a un allontanamento dalla rappresentazione originale del personaggio.

Skarsgård ha dichiarato di non essere un fan della rappresentazione e della storia del Barone Harkonnen così come sono stati descritti nei romanzi di Herbert. "Non mi interessa [il canone]", ha affermato.

"Ho letto il libro. E naturalmente [il Barone Harkonnen] era, come è, nel libro, era inutile per me, perché parla molto. Non si vuole mai un chiacchierone, si vuole qualcuno che sia minaccioso, silenzioso e molto pericoloso. Quindi averlo interpretato come nel libro avrebbe cambiato i nostri piani".

Un cattivo che non ha bisogno di backstory

Skarsgård ha ammesso di non essere interessato a esplorare il passato del Barone Harkonnen, che Herbert aveva descritto in dettaglio in Dune: House Harkonnen. L'attore ha detto di aver ritratto il Barone come un cattivo monodimensionale che non ha bisogno di una backstory.

"Devi vedere il tuo personaggio anche come una funzione", ha aggiunto l'attore. "E quanto devi vedere di lui? Non c'è bisogno di vedere il Barone maltrattato da bambino perché funzioni nel film. E si può anche avere la gioia di fare una specie di caricatura di un cattivo... Il Barone è un personaggio monumentale".

