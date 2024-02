Dune - Parte Due ha 'aggiustato' una delle scene più deludenti del film di David Lynch, ecco come

La versione di Dune di Denis Villeneuve ha surclassato l'adattamento di David Lynch del 1984 risolvendo uno dei problemi principali. Basato sul libro di Frank Herbert, Dune - Parte Due proseguirà la storia di Paul Atreides e il suo viaggio per diventare leader dei Fremen di Arrakis. Sebbene i film di Villeneuve non siano stati il ​​primo adattamento del libro, la critica ha promosso decisamente la versione di Villeneuve ritenendola assai migliore di quella eccentrica e pionieristica di Lynch.

Tra i vari problemi presenti nel primo Dune, pellicola dalla realizzazione piuttosto travagliata, vi era una scena ben poco coerente che ha minato una parte centrale dell'intera storia. Fortunatamente, Denis Villeneuve ha imparato dagli errori del passato e ha cambiato in meglio una scena fondamentale di Dune - Parte Due che avvicina il film al libro originale di Herbert. Di quale scena si tratta?

Dune - Parte Due ha cambiato il discorso 'Lunga vita ai combattenti' del 1984

Nel romanzo di Frank Herbert, Paul tiene un discorso ai Fremen in cui dichiara: "Lunga vita ai combattenti". La scena è stata inserita nel film del 1984 e si intravede anche nel trailer di Dune - Parte Due, ma con una grande differenza. Nel film di David Lynch, Paul dice quella battuta in inglese, mentre in quello di Villeneuve Paul pronuncia la battuta in lingua Fremen, che è come si svolge la scena nel libro. È un piccolo dettaglio, ma il cambiamento ha un enorme impatto sul personaggio di Paul, sulla trama e persino su un tema centrale dell'intera storia.

Perché il cambiamento nella lingua è così importante?

L'attenzione ai dettagli nel discorso di Paul evidenzia uno dei tanti punti di forza dei film di Villeneuve: la sua venerazione per i libri di Dune. Cambiare il discorso di Paul per includere la battuta in Fremen rende la scena chiave fedele al libro nel migliore dei modi. Il suo discorso iconico gioca nel suo controverso ruolo di figura messianica per i Fremen, e pronunciare la battuta nella loro lingua madre contribuirà notevolmente a convincerli a seguirlo. Il ruolo di Paul come futuro Messia è centrale nel messaggio di Dune e il suo discorso ne è un momento cruciale.

Questa cura nei dettagli e la perizia con cui Denis Villeneuve ha realizzato il secondo capitolo dell'avventura sci-fi potrebbe rendere Dune - Parte Due uno dei migliori film di fantascienza di sempre, come anticipano le prime reazioni della critica.

L'uscita italiana di Dune - Parte Due è fissata per il 28 febbraio.