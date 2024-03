Dune - Parte Due: ecco in che modo spiana la strada a Messia di Dune

Nelle sale da una settimana, Dune - Parte Due è la conclusione dell'adattamento ad opera di Denis Villeneuve del primo romanzo di Frank Herbert, che però non costituisce la fine della narrazione, che prosegue nei romanzi successivi, a cominciare da Messia di Dune.

Sebbene non sia stato ancora confermato ufficialmente, il terzo film di Dune è stato spesso al centro delle dichiarazioni di Villeneuve stesso e del cast del franchise, indizio che fa ben sperare i fan della saga.

E a giudicare dai numeri al box-office di Dune - Parte Due finora, scommettiamo che la Warner non vorrà privarsi di questo redditizio franchise molto presto.

Dune - Parte Due, in che modo spiana la strada a Messia di Dune?

Come si conclude Dune - Parte Due?

Dune - Parte Due culmina con Paul Atredies (Timothée Chalamet) che guida il suo assalto all'Imperatore Shaddam IV (Christopher Walken) e agli Harkonnen, nella speranza di liberare i Fremen e controllare il flusso di Spezia nella galassia. Dopo aver ucciso il Barone Harkonnen (Stellan Skarsgård) e aver sfidato l'Imperatore per il trono, Paul riesce a sconfiggere Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler) in duello.

L'Imperatore cede il controllo a Paul e accetta che sua figlia Irulan (Florence Pugh) lo sposi; quest'ultima azione fa sì che Chani (Zendaya) lasci i Fremen e cavalchi un verme delle sabbie lontano da Arrakeen negli ultimi minuti del film. Paul viene quindi informato che le altre Grandi Case non riconoscono la sua ascesa e inizia a mettere in atto una guerra santa contro di loro.

La strada verso Messia di Dune

Un terzo film, provvisoriamente intitolato Messia di Dune come l'omonimo libro di Herbert, potrebbe facilmente riprendere da questo punto la trama. Tanto per cominciare, la Parte Due si conclude con un finale che rischia molto, perché inizia solo ad accennare all'attacco di Paul contro le Grandi Case. Il secondo romanzo di Herbert è ambientato dodici anni dopo gli eventi del primo, quando il regno di Paul ha cambiato massicciamente la galassia e ha causato la morte di miliardi di persone.

Sebbene questo salto temporale possa creare qualche problema per quanto riguarda i tempi e le modalità di realizzazione di Dune 3, fornirebbe un'interessante base per rivisitare i personaggi. Per cominciare, Messia aggiunge una connotazione ancora più sinistra allo status di Paul come Lisan al Gaib dei Fremen, in quanto inizia a rimpiangere il controllo che ha avuto sui Fremen dopo gli eventi della Parte Due e la carneficina che ne è derivata.

Paul, Chani e Irulan

Anche il triangolo amoroso tra Paul, Irulan e Chani diventa un fattore importante del testo di Messia - un aspetto che Villeneuve affronta in modo interessante, facendole lasciare Paul e i Fremen alla fine della seconda parte.

C'è inoltre la possibilità che un film su Messia elimini completamente Chani, o che la faccia tornare in un contesto completamente diverso da quello del materiale di partenza. Non bisogna poi dimenticare anche la brevissima sequenza flashforward della seconda parte, che mostra una versione adulta della sorella di Paul, Alia Atredies (Anya Taylor-Joy), su un Arrakis che è stato terraformato con successo. Alia diventa un personaggio molto importante in Messia, quindi i fan possono sicuramente aspettarsi di vedere Taylor-Joy riprendere il suo ruolo nel terzo film, se e quando diventerà realtà.