Dune 3, Denis Villeneuve assicura: 'Il messaggio del franchise diventerà più chiaro in Messia'

Il prossimo 28 febbraio, Denis Villeneuve concluderà il suo dittico con l'uscita di Dune: Parte Due, ma è già al lavoro sull'adattamento del terzo romanzo, Messia di Dune, dove crede che il messaggio del franchise apparirà più chiaro agli spettatori.

"Sto lavorando a quattro sceneggiature diverse - so che Messia di Dune sarà una di queste, non so se sarà la prossima cosa a cui lavorerò o la successiva", ha dichiarato Villeneuve a Cine21. "Il mio compito era quello di cercare di mantenere il più possibile vivo lo spirito di Frank Herbert; l'intero significato di Dune diventerà chiaro con Messia di Dune".

Oltre all'imminente secondo film, è in lavorazione anche la serie televisiva Dune: The Sisterhood, anche se il progetto ha subito diversi cambiamenti e ritardi dietro le quinte durante il suo sviluppo.

Sebbene ci sia stata comprensibilmente una certa pressione per procedere con la seconda parte il più rapidamente possibile, Villeneuve ha spiegato in precedenza che non sa quando "Messia" potrebbe essere realizzato.

"Non so esattamente quando tornerò ad Arrakis", ha confessato Villeneuve durante un evento stampa il mese scorso. "Potrei fare una deviazione prima solo per allontanarmi un attimo. Per la mia sanità mentale potrei fare qualcosa nel mezzo, ma il mio sogno sarebbe quello di andare un'ultima volta su questo pianeta che amo".

Dune: Parte Due, di cui potete recuperare l'ultimo trailer, approderà nelle sale italiane il 28 febbraio prossimo.