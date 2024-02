Dune 3, Denis Villeneuve: 'Voglio che Messia sia il miglior film di sempre'

Domani Dune - Parte Due approderà nei cinema italiani. Nonostante le prime reazioni entusiastiche, il regista Denis Villeneuve guarda avanti e pensa già all'exploit che sogna per Dune 3.

Dune - Parte Due: una scena

Parlando con Collider, il regista tre volte nominato all'Oscar ha raccontato quanto fosse importante che Dune (2021) e il suo sequel, Dune - Parte Due, uscissero a distanza il più ravvicinata possibile: "Il fatto è che la prima e la seconda parte sono state progettate e pensate per essere una dopo l'altra. Per me era importante che fosse come l'adattamento di quel libro. Ho pensato alla seconda parte quasi subito, mentre stavo finendo la prima parte. Sapevo che lo studio era innamorato del film. Poi alcune persone che mi hanno anticipato direttamente nel mio all'orecchio, 'Farai la seconda parte. Non preoccuparti. Qualunque cosa accada, andremo avanti. Ci piace troppo'. Quindi è come se stessi lavorando alla seconda parte quasi subito e dovessi farli uno dopo l'altro."

Messia di Dune in attesa della luce verde

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet e Zendaya in una foto

Anche se Denis Villeneuve è già concentrato sul terzo capitolo, Messia di Dune, Warner Bros. non ha ancora dato la luce verde al progetto, in attesa di saggiare gli incassi che si preannunciano stellari. Un adattamento del secondo romanzo della saga di fantascienza di Frank Herbert è stato annunciato per la prima volta in sviluppo nel luglio 2023, con Villeneuve che ha confermato la notizia il mese successivo, rivelando che Messia sarebbe stato il suo ultimo adattamento di Dune. Tuttavia, il regista canadese non avrebbe fretta di portare Messia sullo schermo con la stessa rapidità con cui ha fatto con Dune - Parte Due. Il cineasta ha confermato a Collider che si sta prendendo una pausa prima di tornare su Arrakis per concludere il mitico viaggio di Paul Atreides.

"Ora che la seconda parte è pronta, voglio solo assicurarmi che se realizzeremo Messia di Dune, avremo la migliore sceneggiatura sul tavolo" ha specificato. "E per questo, voglio prendermi il tempo necessario per farlo. Penso che sia sarebbe sano che non torni necessariamente nel deserto subito, ma magari che mi prenda qualche deviazione. Sinceramente non so quale sarà il mio futuro in questo momento, cosa che adoro perché ho lavorato negli ultimi sei anni senza sosta. È una benedizione, ma ne ho bisogno. Se realizzeremo Messia di Dune, voglio realizzare il miglior film di sempre, quindi voglio prendermi il mio tempo".

