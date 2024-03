Dune 3, Denis Villeneuve anticipa grandi piani per il personaggio di Florence Pugh: 'Farò come con Zendaya'

Denis Villeneuve ha ventilato un ruolo molto più importante per Florence Pugh nel caso in cui Dune 3 dovesse essere autorizzato, proprio come Zendaya è stata centrale in Dune - Parte Due dopo le poche scene avute nella prima parte.

Dopo il film del 2021, la seconda parte dell'ampio adattamento di Villeneuve del romanzo di fantascienza di Frank Herbert sta attualmente raccogliendo recensioni entusiastiche ed è anche esploso al box-office registrando un incasso globale di quasi 180 milioni di dollari nel weekend di debutto.

Dune: Parte Due, che adatta la seconda metà del libro originale di Herbert, ha introdotto diversi nuovi personaggi, tra cui la principessa Irulan Corrino interpretata da Florence Pugh, la figlia maggiore dell'imperatore Shaddam Corrino IV (interpretato da Christopher Walken).

Parlando con Moviefone, Villeneuve ha parlato della decisione di affidare a Pugh un ruolo piccolo ma fondamentale e delle sue speranze per un suo futuro ritorno nell'adattamento di Messia di Dune. Paragonando il suo ruolo al poco tempo a disposizione di Zendaya nel primo film, Villeneuve afferma che se avrà l'opportunità di realizzare Dune 3, il personaggio diventerà uno dei "più importanti dell'intera saga".

"Conoscevo Florence per il suo lavoro e sono un suo grande fan. Ho pensato a lei per prima e quando l'ho incontrata è stato chiaro dopo pochi minuti che ero di fronte alla Principessa Irulan. Volevo creare un personaggio che avesse una forza interiore e che non fosse mai percepito come una vittima. Volevo un'attrice che potesse trasmettere solo con il suo modo di ascoltare. Volevo una persona con una forte presenza che il pubblico potesse vedere solo nel modo in cui assisteva agli eventi o ascoltava gli altri personaggi, che sentisse la sua presenza nel suo stesso viaggio, ma che fosse più una testimone in questa storia".

Il regista ha quindi anticipato che il suo ruolo diventerà più centrale nell'eventuale terzo film: "Naturalmente, se ci sarà un Messia di Dune, come abbiamo in programma, lei diventerà uno dei personaggi di spicco dell'intera saga. Sto facendo un po' quello che ho fatto con Zendaya nel primo film. Ho introdotto Chani in Dune e poi è diventata uno dei personaggi principali nella 'Parte Due'. Farò lo stesso con Florence, l'ho appena introdotta nella 'Parte Due' e se ci sarà un Messia di Dune, diventerà uno dei personaggi principali".

Dune: Hans Zimmer ha già iniziato a comporre le musiche per "Messia di Dune"

Mentre gli eventi di Dune: Parte Due vedono il Paul Atreides di Timothée Chalamet reclamare il trono imperiale dell'imperatore Shaddam Corrino IV e sposarne la figlia, il loro matrimonio si rivelerà alla fine tutt'altro che cordiale. Ambientato 12 anni dopo la sua prima ascesa al trono, Messia di Dune di Frank Herbert vede la Principessa Irulan consumata dalla gelosia per l'amore di Paul per la sua concubina Fremen, Chani, e desiderosa di essere la prima a dare un erede al marito.