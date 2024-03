Dune - Parte Due rianima il box office USA con un debutto da 81 milioni, 178 milioni gli incassi globali

L'onda di Dune - Parte Due si è abbattuta sul box office USA rianimando una situazione stagnante. Il sequel di Denis Villeneuve, che punta a diventare uno dei blockbuster più lucrosi di sempre, segna un'apertura stellare di 81,5 milioni di dollari raccolti in 4.071 cinema, con una notevole media per sala di 20.000 dollari. Più del doppio rispetto al debutto del primo Dune, che nel 2021 aveva incassato 40,1 milioni. Come riportato da Comscore, Dune: Parte Due si è guadagnato anche l'onore di essere la più grande apertura per il regista Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e Austin Butler. A livello globale, il film sci-fi che prosegue la saga ideata di Frank Herbert ha già superato i 187,5 milioni. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due per conoscere il giudizio sull'atteso sequel.

Bob Marley: One Love - un frame del film

Dopo un debutto solidissimo, il biopic Bob Marley - One Love deve accontentarsi del secondo posto. La pellicola sulla vita del re del reggae incassa, comunque, altri 7,4 milioni superano gli 82 milioni in patria e arrvando a 146 milioni globali. La pellicola costata 70 milioni si accinge a diventare un successo nonostante le critiche internazionali non siano esattamente entusiastiche. Potete farvi un'idea della qualità del film attraverso la nostra recensione di Bob Marley - One Love.

Stabile al terzo posto Ordinary Angels, pellicola per famiglie di buoni sentimenti che vede il premio Oscar Hilary Swank nei panni di una parrucchiera che mobilita un'intera comunità per aiutare un padre vedovo a salvare la vita della sua giovane figlia gravemente malata. Altri 3,8 milioni di incasso portano la pellicola a un totale di 12,5 milioni in due settimane.

In caduta libera gli incassi Madame Web. Il cinecomic interpretato da Dakota Johnson e Sydney Sweeney incassa altri 3,2 milioni, arrivando a un totale di 40,4 milioni in tre settimane. Il tutto a fronte di un budget complessivo di 80 milioni che Sony ha recuperato appena con gli incassi internazionali, fermi attualmente a 91 milioni. La nostra recensione di Madame Web affronta le caratteristiche del cinecomic incentrato sulla nuova villain dei fumetti di Spider-Man interpretata da Dakota Johnson.

A chiudere la top 5 sono gli ultimi due episodi della serie evento a sfondo religioso The Chosen: S4 Episodes 7-8.