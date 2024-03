Dune - Parte Due: Austin Butler si è ispirato a Gary Oldman e Heath Ledger per il suo ruolo

Austin Butler ha rivelato quali sono le due star che lo hanno ispirato durante la preparazione del suo ruolo in Dune - Parte Due. L'attore, che interpreta il cattivo Feyd-Rautha nel sequel di Dune di Denis Villeneuve del 2021, ha recentemente dichiarato a NME di aver guardato all'ampia carriera di Gary Oldman e Heath Ledger mentre si preparava per il film.

"Mi sono sempre ispirato a Gary Oldman in molti dei suoi ruoli. Léon, o Una vita al massimo o Il quinto elemento" ha detto Butler.

La star di Elvis ha continuato: "E sapete, abbiamo parlato molto di Heath Ledger, del modo di recitare che aveva. E come ho detto, non si tratta di cose specifiche, ma di un'ispirazione più generale". Ledger, morto nel 2008, è noto per l'iconico ruolo di Joker ne Il cavaliere oscuro.

Dune - Parte Due, per Stellan Skarsgård leggere il romanzo era inutile: "Non mi importa del canone"

Dune - Parte Due: una scena

Interpretare Feyd-Rautha

Nell'epico film di fantascienza, che è diventato il maggior incasso del 2024 dopo solo quattro giorni dalla sua uscita, Butler interpreta il malvagio nipote ed erede del barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård). Lo spaventoso villain appare senza sopracciglia, con denti neri e testa calva. Butler ha commentato in precedenza la sua esperienza nei panni del raccapricciante personaggio all'Evening Standard: "È stato liberatorio perché non stai cercando di essere qualcos'altro". L'attore di Masters of the Air ha aggiunto: "Era così bello non avere i capelli. Soprattutto dopo Elvis, dove i capelli erano tutto".

Dune - Parte Due, interpretato anche da Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh e Dave Bautista, è attualmente nelle sale. Intanto il regista ha già anticipato un terzo capitolo della saga.