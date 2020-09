Dune: la musica dei Pink Floyd e i dettagli celati nel trailer

Il trailer di Dune approdato in rete ieri ha scatenato l'entusiasmo dei fan, desiderosi di saperne di più in attesa dell'uscita del film. Vediamo più da vicino i dettagli contenuti nel trailer a partire dal brano dei Pink Floyd che accompagna il promo.

Dune, diretto da Denis Villeneuve, è il nuovo adattamento del classico della fantascienza di Frank Herbert. La grandezza dello sforzo posto nel nuovo tentativo di portare sullo schermo l'epica avventura galattica si apprezza fin dal trailer di Dune della durata di oltre tre minuti.

Nell'analizzare il trailer, Looper.com ne svela i dettagli che possono sfuggire a uno sguardo meno attento soffermandosi sul fatto che ciò che non ha funzionato nei precedenti tentativi di adattamento di Dune è stata la scarsa fedeltà al romanzo. Difficile dire quanto Denis Villeneuve sia rimasto fedele alla pagina scritta, ma alcuni dettagli presenti nel trailer sembrano incoraggianti.

Le prime voci che sentiamo nel trailer provengono da Paul Atreides e dalla Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling), leader della setta delle Bene Gesserit. La scena, intervallata da fotogrammi di Caladan e della squadra degli Atreides, proviene dal Atto uno del romanzo di Frank Herbert. Madre Mohiam arriva nella dimora degli Atreides per sottoporre Paul al mortale test di Gom Jabbar, riservato di solito ai membri delle Bene Gesserit, che sono donne. A Paul viene chiesto di inserire la mano in una scatola che contiene un dolore insopportabile, inoltre Madre Mohiam piazza un ago al suo collo. Se Paul toglie la mano, verrà ucciso all'istante.

Nel romanzo, Paul supera il test con l'aiuto della meditazione della Litania contro la Paura delle Ben Gesserit. nel finale del trailer, vediamo Paul e Chani che affrontano un verme delle sabbie di Arrakis e sentiamo Paul recitare le parole: "I must not fear. Fear is the mind killer", che appartengono proprio alla stessa litania presente nel romanzo.

Il trailer di Dune offre, inoltre, un primo sguardo ai villain del film: gli Harkonnen, casata rivale degli Atreides che perde il controllo di Arrakis a favore della famiglia di Paul, e soprattutto la Bestia Rabban, creatura che guidava Arrakeen prima dell'arrivo degli Atreides, interpretata dalla star Dave Bautista.

Infine da sottolineare la presenza, ad accompagnamento del trailer, del brano dei Pink Floyd Eclipse, tratta dall'album del 1973 The Dark Side of the Moon, che nel trailer sentiamo in versione cover. Che ci sia lo zampino di Hans Zimmer, compositore della score di Dune?

Da notare che i Pink Floyd erano stati ingaggiati per comporre le musiche per l'adattamento di Dune firmato da Alejandro Jodorowsky che non fu mai realizzato, e la nuova versione che sentiamo nel trailer potrebbe essere un tributo a questo aneddoto.