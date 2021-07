Dune: la descrizione dei primi 10 minuti, "una festa per i sensi"

La stampa americana descrive con entusiasmo i primi dieci minuti di Dune mostrati in anteprima da Warner Bros. e Legendary Films.

I media americani hanno potuto assistere alla proiezione dei primi dieci minuti di Dune, nuovo atteso adattamento di Denis Villenueve, organizzata da Warner Bros. e Legendary Films. Ne sono trapelate descrizioni entusiaste che parlano di "festa per i sensi".

Dune: una scena con Dave Bautista

Attenzione! Se non volete leggere spoiler su Dune si prega di interrompere qui la lettura di questa news

La prima sorpresa che scopriamo è che ad aprire Dune è la voce del personaggio di Zendaya Coleman, Chani, che descrive la pressione imperiale degli Harkonnen sulle tribù Fremen di Arakkis. La scelta è probabilmente dovuta al fatto che il personaggio di Chani sarà probabilmente assente per lo più dal film visto che nella saga di Frank Herbert è in gran parte assente dalla prima metà del romanzo e appare nei sogni di Paul Atreides (Timothée Chalamet). Da quanto sappiamo finora, l'adattamento di Denis Villeneuve è basato proprio sulla prima metà del romanzo e al momento Legendary non ha ancora approvato ufficialmente il sequel.

Jason Momoa in una foto del film Dune, del 2020

Che sia intenzionale o meno, l'incipit è una sorta di evoluzione di Dune di David Lynch, che iniziava introducendo un'altra delle amanti di Paul Atreides che appare a malapena nel film, la principessa imperiale Irulan, sovrapposta come uno spettro alle stelle della galassia, che ci parlava della Spezia.

Con la frase finale di Chani, "Chi saranno i nostri prossimi oppressori?", le immagini di sabbia e navi svaniscono nella schermata del titolo e poi di nuovo in Paul Atreides, che si sveglia nel suo comodo letto nel palazzo di suo padre, con la pioggia che tamburella sulla finestra. È un accostamento ovvio, ma importante per Dune.

Poco dopo, Paul e sua madre mostrano il potere del Bene Gesserit di convincere gli altri usando solo la propria voce. Più tardi Paul si siede a fissare un diagramma di tuta distillata mentre ci vengono anticipate ulteriori dettagli su Arrakis. Nonostante questo fluire di informazioni, l'incipit di Dune contiene alcuni misteri su cui non viene fatta chiarezza - le abilità del mentat Thufir Hawat e l'apparizione spettrale dei Guild Navigators.

Dune, il film: tutto ciò che sappiamo sulla versione di Denis Villeneuve

Alla fine dei primi 10 minuti, la Casa Atreides ha mosso i primi passi verso il mondo della Spezia. Per dare un assaggio del resto del film, la Warner Bros. ha mostrato quella che è probabilmente la prima grande sequenza d'azione, il primo confronto di Paul e del Duca Leto con un raccoglitore di spezie in difficoltà. Alla proiezione è seguita da una sessione di domande e risposte con Denis Villeneuve e il compositore Hans Zimmer e uno sguardo a un nuovo trailer, in uscita oggi.

Dune inaugurerà la Mostra del Cinema di Venezia per poi approdare nei cinema il 16 settembre 2021.