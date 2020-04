Dune, il film: tutto ciò che sappiamo sulla versione di Denis Villeneuve

Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo film tratto da Dune, che avrà come regista Denis Villeneuve e come protagonista Timothée Chalamet.

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

Dune, romanzo di fantascienza di Frank Herbert pubblicato nel 1965, è il primo dei sei volumi che formano il Ciclo di Dune. Quest'opera è considerata uno dei capolavori del genere fantascientifico, detiene infatti ad oggi il record di vendita per un romanzo che tratta questo tipo di temi, ben 12 milioni di copie. Il grande successo di Dune ha portato molti registi a volerne fare un adattamento: Alejandro Jodorowsky, per esempio, aveva in mente di farne una pellicola incredibilmente ambiziosa, con un cast che includeva addirittura Orson Welles e Salvador Dalì.

Dino de Laurentis ingaggiò poi un allora giovanissimo David Lynch, che nel 1984 ne fece un film che si allontanava parecchio dal romanzo originale. Alla fine del 2016 viene annunciato che la Legendary Entertainment aveva acquistato i diritti per Dune e che Denis Villenueve, regista conosciuto per Arrival e Blade Runner 2049, ne avrebbe fatto un altro adattamento. In questo articolo proveremo a fare il punto della situazione su tutto ciò che sappiamo sulla versione 2020 di Dune, dal cast confermato alla possibile data di uscita.

Un film in due parti, diverso dall'adattamento di David Lynch

Dune: la prima immagine di Timothée Chalamet nel film di Denis Villeneuve

Denis Villeneuve, pur avendo sempre espresso la sua ammirazione l'autore di Twin Peaks, ha dichiarato che il suo Dune sarà diverso dal film di David Lynch e punterà a realizzare qualcosa di personale, più vicino al romanzo originale. Il Dune di Herbert è un romanzo che, seppur contando nella sua prima edizione poco più di 400 pagine, è molto complesso e denso di informazioni, perfetto capostipite di una saga estremamente vasta. Nella sua prima versione cinematografica Lynch dovette tagliare e comprimere molte parti del libro per farli entrare in un adattamento di soli 137 minuti, che non potevano di certo rendere giustizia alla vastità del materiale di riferimento. Villeneuve ha confermato di voler dividere il suo Dune in un film in due parti, il primo dei quali si incentrerà sulla prima metà del libro, in modo tale da dare lo spazio necessario a tutti i momenti fondamentali dell'opera.

Il regista ha infatti dichiarato che: "L'universo di Dune è troppo complesso, si tratta di un mondo che conserva il proprio potere nei dettagli".

La trama di Dune: di cosa parlerà il film di Villeneuve

Jason Momoa in una foto del film Dune, del 2020

Le uniche informazioni certe a nostra disposizione sono ovviamente quelle relative alla trama, proprio perché possiamo basarci sul romanzo di riferimento. Riassumere in poche righe la sinossi di Dune è un impresa difficile, si tratta infatti di un romanzo estremamente intricato e complesso, pieno di intrighi e macchinazioni politiche. Al centro della storia abbiamo le lotte per il potere tra famiglie nobili che controllano ciascuna il proprio pianeta all'interno di una struttura politica di tipo imperiale. Le famiglie più importanti sono quelle degli Atreides e degli Harkonnen, entrambe decise ad avere in gestione il pianeta Arrakis. Questo pianeta desertico ed inospitale è di grande importanza per l'impero, perché è l'unico in cui si possa trovare il Melange (anche detto la Spezia), sostanza di grandissimo valore. Il vero protagonista del primo romanzo è Paul Atreides, figlio quindicenne del duca Leto Atreides, che lentamente diventerà una delle figure più importanti e di spicco dell'intero universo.

Il cast e i personaggi: chi sono gli attori confermati

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

Questo nuovo adattamento di Dune vanta un invidiabile cast all-star, che vede, nei ruoli principali, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e Oscar Isaac. Timothée Chalamet, considerato tra i migliori attori della sua generazione, è diventato famoso principalmente per la sua toccante interpretazione in Chiamami col tuo nome ed in Dune interpreterà il protagonista, Paul Atreides. Il giovane attore è, a detta di molti, più adatto al ruolo di Paul rispetto al suo predecessore, un Kyle MacLachlan allora ventiquattrenne.

Zendaya in una immagine del film Dune del 2020

Rebecca Ferguson, attrice che ricordiamo in alcuni film della saga di Mission Impossible e nel recente Doctor Sleep, in Dune interpreterà la madre di Paul, Lady Jessica, concubina del duca e membro di un ordine mistico tutto femminile. In questa nuova versione pare che il ruolo di Jessica sarà molto più ampio rispetto al libro, il regista ha infatti dichiarato che il suo arco narrativo, come quello di altri personaggi femminili, verrà sviluppato maggiormente. Oscar Isaac, infine, sarà il padre di Paul, il duca Leto Atreides. Il villain principale della storia, il barone Vladimir Harkonnen, sarà invece interpretato da Stellan Skarsgård. Villeneuve ha dichiarato che sarà dato un taglio completamente nuovo a questo personaggio, che indosserà un trucco prostetico molto pesante. Al film parteciperanno anche: Dave Bautista, che ha già lavorato con Villeneuve in Blade Runner 2049 e a cui è stato affidato il ruolo del nipote del barone, Glossu Rabban; Zendaya nel ruolo di Chani, una figura molto importante della tribù Fremen; Javier Bardem, che probabilmente interpreterà il capo della stessa tribù; Josh Brolin, che sarà il guerriero Gurney Halleck; e Jason Momoa, nel ruolo di Duncan Idaho. A Sharon Duncan-Brewster, infine, è stato affidato il ruolo di Liet-Kynes, ecologo del pianeta Arrakis, che nel romanzo e nel primo adattamento era un personaggio maschile

Quando potremo vedere Dune?

Pare che per Villeneuve, che ha sempre amato il romanzo di Herbert, realizzare un nuovo adattamento di Dune sia un sogno che si avvera e che fossero molti anni che il regista provava ad accaparrarsene i diritti. La data di uscita del film è fissata per il 18 dicembre 2020.