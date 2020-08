Dune, Denis Villeneuve: "Timothee Chalamet è un'anima vecchia in un corpo giovane"

Il regista di Dune Denis Villeneuve ha svelato le ragioni per cui Timothee Chalamet era la sua prima scelta per il ruolo del protagonista Paul Atreydes.

Denis Villeneuve ha svelato i motivi per cui Timothee Chalamet è sempre stato la sua prima scelta per il ruolo di Paul Atreydes, protagonista di Dune, essendo un'anima vecchia in un corpo giovane.

Nel corso di un incontro virtuale con lo Shanghai International Film Festival, Denis Villeneuve ha parlato del casting di Dune soffermandosi in particolar modo sul protagonista:

"Timothée Chalamet è stato la mia prima scelta fin dal principio. C'era un solo Paul Atreides sulla Terra per me, e c'era un solo nome sulla lista. Ho incontrato Timothee e subito abbiamo capito che avremmo lavorato insieme, non è stato difficile convincerlo. Ho scelto Timothee per varie ragioni. Prima di tutto, è un attore fenomenale, possiede notevole profondità, ed è molto maturo per la sua età. Paul Atreides è un'anima vecchia in un corpo giovane e Timothee possiede questa caratteristica".

Ma c'è un altra dote di Chalamet che ha convinto il regista canadese a volerlo con sé:

"Mi ricorda le star della vecchia Hollywood. Lui è una vera star del cinema, possiede un incredibile carisma. Metti Timothée di fronte a una telecamera e c'è un'esplosione".

Attualmente Denis Villeneuve sta accelerando i tempi per finire Dune dopo i ritardi accumulati per via dell'emergenza sanitaria. Il film, che con tutta probabilità darà il via a un'epica saga sci-fi ispirata all'opera di Frank Herbert, arriverà al cinema a dicembre.