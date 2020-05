Dune: Denis Villeneuve paragona il personaggio di Timothée Chalamet a Michael Corleone

Dune avrà come protagonista Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides e il regista Denis Villenueve ha ora paragonato il personaggio a Michael Corleone, al centro del cult Il Padrino.

Le dichiarazioni sono emerse grazie al magazine Empire che ha inoltre pubblicato una nuova foto della star dell'atteso lungometraggio.

Denis Villeneuve ha infatti spiegato parlando del personaggio al centro di Dune: "Paul è stato cresciuto in un ambiente molto rigoroso che prevede molto addestramento perché è il figlio di un Duca e si sta preparando per raccoglierne l'eredità. Ma per quanto possa essere preparato e addestrato per quel ruolo, è realmente ciò che sogna di essere?".

Il regista ha quindi aggiunto qualche dettaglio relativo a Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet: "Quella è la contraddizione del personaggio: è come Michael Corleone in Il Padrino, è qualcuno che ha un destino davvero tragico e che diventerà qualcosa che ha sempre sperato di non essere".

Villeneuve, che ha ideato l'adattamento del romanzo come una storia suddivisa in due film, ha inoltre spiegato che nella prima parte Paul diventerà un uomo: "La sua sopravvivenza dipende dalla capacità di prendere le decisioni giuste e adattarsi a diverse situazioni pericolose. Si tratta di una storia meraviglisa su qualcuno che ottiene potere. Come ogni ragazzo sta cercando la sua identità e provando a capire il proprio posto nel mondo, e dovrà fare cose che nessuno dei suoi antenati è riuscito a fare pur di sopravvivere. Ha la meravigliosa qualità di essere curioso nei confronti delle altre persone, di avere empatia, qualcosa che lo attira verso le altre culture ed è quello che gli salverà la vita".

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.