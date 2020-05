Dune: Denis Villeneuve ci ha messo un anno a perfezionare il look dei vermi delle sabbie

Il regista di Dune, Denis Villeneuve, e il suo team hanno impiegato un anno intero a perfezionare il look dei vermi delle sabbie, misteriose creatire che fanno parte della fauna del Pianeta Arrakis.

Il regista canadese segue le orme di David Lynch portando sullo schermo la visionaria saga sci-fi firmata da Frank Herbert. Il primo romanzo, Dune, del 1965 dovrebbe dar vita a due pellicole e la prima sarebbe ormai nel pieno della post-produzione.

Dune arriverà in sala il 18 dicembre, forte di un cast all star che comprende personaggi come Paul Atreides (Timothée Chalamet), Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Chani (Zendaya) e il Duca Leto Atreides (Oscar Isaac). Le premesse perchè il Dune di Denis Villeneuve abbia maggior fortuna di quello di Lynch ci sono tutte e le prime suggestive immagini promettono molto bene.

Villeneuve sarebbe talmente legato al material eoriginario da aver passto un anno intero insieme al suo team per curare il look delle creature che compariranno nei mini dettagli concentrandosi in particolari sui Shai-Hulud, i vermi delle sabbie che popolano il pianeta deserto di Arrakis: "Abbiamo parlato di ogni minimo dettaglio per dar vita a una simile creatura, dalla qualità della pelle al modo in cui apre la bocca fino al sistema con cui si nutre nella sabbia. Ci è voluto un anno per concepire il look e la perfetta forma che sembrasse abbastanza preistoica."