Dune, Dave Bautista "Non sono solo il tizio di Guardiani della Galassia che sta a torso nudo e dice stronzate"

Dave Bautista non ha peli sulla lingua quando si tratta di commentare la sua carriera cinematografica e non si tira indietro quando si tratta di confrontare la partecipazione al colossal Dune e il suo ruolo ricorrente nei panni di Drax in Guardiani della Galassia.

Guardiani della galassia Vol.2: Un immagine di Drax che ride

Parlando con ABC News, Dave Bautista ha detto di sentirsi "benedetto" per aver ottenuto la parte di Glosu "The Beast" Rabban nell'adattamento di Dune di Denis Villeneuve, cogliendo l'occasione per lanciare qualche frecciatina al personaggio di Drax, da lui interpretato in Guardiani della Galassia:

"Il personaggio di Dune mi ha dato l'opportunità di mostrare un diverso tipo di performance. Ed è questo che amo davvero del lavorare con il regista Denis Villeneuve, ho l'opportunità di mostrarmi come attore sotto una luce diversa. Non sono solo il tizio in Guardiani della Galassia che se ne va in giro a torso nudo e dice stronzate. Quel ruolo mi dà davvero l'opportunità di interpretare personaggi davvero, davvero profondi. Quindi questa è una benedizione."

James Gunn racconta quando Dave Bautista affrontò un molestatore ad un party

Anche in passato, Dave Bautista ha espresso la sua frustrazione per il suo personaggio nella saga Marvel dei Guardiani della Galassia, in particolare per il trattamento ricevuto in Guardiani della Galassia Vol. 2. Questo non gli ha impedito però di fare ritorno sul set a fianco del fidato James Gunn per il terzo e ultimo capitolo del franchise come dimostra la foto dal set di Guardiani della Galassia Vol. 3 con cui James Gunn annuncia l'inizio delle riprese.