Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn annuncia l'inizio delle riprese con la prima foto dal set

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono ufficialmente iniziate, come ha confermato James Gunn con una foto condivisa online.

Il filmmaker ha infatti pubblicato uno scatto che lo ritrae accanto ad alcuni dei protagonisti dell'atteso progetto Marvel, esprimendo il proprio entusiasmo per la possibilità ottenuta di concludere la storia come aveva ideato fin dall'inizio.

James Gunn ha scritto online: "Si è trattato di un percorso strano, lungo e alle volte complicato quello per arrivare qui, ma gli ostacoli lungo il percorso hanno reso ancora più memorabile questo momento. Sono tornato sul set con la mia famiglia dei Guardiani per il primo giorno di riprese".

Nell'immagine che segna l'inizio della produzione di Guardians of the Galaxy Vol. 3 appaiono anche Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista e il nuovo arrivato nel cast, Will Poulter, che interpreterà Adam Warlock.

Nel terzo capitolo delle avventure di Guardiani della Galassia si assisterà infatti a una nuova avventura che coinvolgerà anche dei personaggi che non hanno ancora debuttato nel Marvel Cinematic Universe. Gunn ha avuto l'occasione di tornare sul set e concludere la trilogia come l'aveva dieata dopo il licenziamento da parte della Disney, avvenuto nell'autunno 2018 a causa di alcuni tweet considerati inappropriati e offensivi, e il successivo ritorno tra le fila della Marvel nella primavera 2019.

Per ora, inoltre, non è stato svelato se i personaggi introdotti nelle scene sui titoli di coda di Eternals saranno coinvolti nel nuovo tassello del MCU ideato dal filmmaker.