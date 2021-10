James Gunn racconta quando Dave Bautista affrontò un molestatore ad un party

James Gunn ha raccontato su Twitter la volta in cui Dave Bautista, ad un party organizzato per la fine delle riprese del primo film di Guardiani della Galassia, ha affrontato fisicamente un molestatore, dimostrando di avere dei "superpoteri" anche nella vita reale.

Quando sono passati quattro anni dall'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2, i fan della Marvel non vedono l'ora che venga rilasciato il terzo capitolo del franchise, la cui produzione dovrebbe finalmente avere inizio alla fine di quest'anno. Il film vedrà il ritorno del cast principale e del regista James Gunn. Karen Gillan, interprete di Nebula, ha recentemente dichiarato che il terzo capitolo della trilogia è "così emozionante" che quando ha letto la sceneggiatura, insieme a Pom Klementieff (Mantis), sono finite entrambe in un "fiume di lacrime". In attesa di scoprire se il film sarà capace di emozionare così tanto anche i fan del MCU, James Gunn si è affacciato su Twitter per raccontare alcuni aneddoti passati e storie sulle riprese dei primi due film. In particolare, il regista statunitense ha fatto riferimento ad una cosa accaduta durante una festa organizzata per la fine delle riprese del primo film, uscito nel 2014.

"Un tecnico, che ha lavorato a Guardiani della Galassia, mi ha parlato delle riprese del film, di come Chris Pratt canti costantemente sul set e di quanto sia stato bello per lui parlare con Dave Bautista, Sean Gunn e James Gunn alla festa di chiusura", ha twittato Kyle Jerichow. Il post è stato citato da James Gunn, il quale ha aggiunto alcuni dettagli relativi al fantomatico party: "Quella festa di chiusura è stata divertente! Mi ricordo soprattutto quando un membro dello staff stava molestando una delle nostre controfigure e Sean Gunn la stava proteggendo. Il ragazzo è diventato più invadente e a quel punto Dave Bautista ha toccato il petto del molestatore che è VOLATO ATTRAVERSO LA STANZA, perché Dave ha dei superpoteri anche nella vita reale". Insomma, la forza fisica di Bautista, interprete di Drax, è stata tale da far fare un bel balzo al molestatore con una "semplice" spinta.

Ricordiamo che l'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 è prevista per il 5 maggio 2023. Lo speciale natalizio del franchise dovrebbe invece essere rilasciato nel 2022.