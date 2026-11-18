Il regista ha spiegato a come è cambiato il suo approccio alla saga di Frank Herbert, riconoscendo in Dune: Parte Due un netto passo avanti rispetto al primo capitolo. Ma è questo il suo film preferito della triologia?

Qual è il miglior film della trilogia di Dune? Denis Villeneuve non ha avuto particolari esitazioni nel rispondere, anche se la sua classifica potrebbe sorprendere qualcuno. In un'intervista concessa a GQ in vista dell'uscita di Dune: Parte Tre, il regista ha ripercorso la propria evoluzione dietro la macchina da presa, spiegando perché considera il secondo capitolo superiore al primo e perché il nuovo film rappresenterebbe un ulteriore salto in avanti. La sua preferenza, insomma, non coincide con il semplice ordine di uscita: per Villeneuve ogni episodio ha segnato una tappa diversa del proprio percorso creativo.

Perché Dune: Parte Due è migliore del primo film

"La mia sensazione più profonda - e forse non dovrei nemmeno dirlo - è che il secondo film fosse decisamente migliore del primo", ha raccontato Villeneuve a GQ. Il motivo, secondo il regista, è legato soprattutto all'esperienza maturata durante la lavorazione del capitolo iniziale: "Avevo imparato qualcosa. Il ritmo e il modo di raccontare la storia erano migliorati".

Dune: Denis Villeneuve sul set

Il primo Dune, uscito nel 2021, era stato concepito come un'opera più contemplativa, con un racconto costruito attraverso immagini, atmosfere e tempi dilatati. Una scelta stilistica che aveva diviso il pubblico: alcuni spettatori avevano apprezzato l'approccio visivo e la dimensione quasi immersiva del film, mentre altri avevano trovato la narrazione troppo lenta e distante sul piano emotivo.

Con Dune: Parte Due, Villeneuve ha invece privilegiato una narrazione più energica, dando maggiore spazio all'azione e all'evoluzione di Paul Atreides. Le sequenze spettacolari si sono intrecciate con le tensioni politiche e i temi più profondi dell'opera di Frank Herbert, rendendo il racconto più dinamico senza rinunciare alla sua complessità.

Il regista stesso ha riconosciuto di aver voluto spostare il proprio linguaggio verso qualcosa di più "muscolare", superando l'impostazione maggiormente contemplativa del primo film.

Dune: Parte Tre sarà il punto più alto della trilogia?

La vera sorpresa arriva però quando Villeneuve parla del capitolo conclusivo. Se il secondo film aveva rappresentato un'evoluzione rispetto al primo, il terzo dovrebbe segnare un ulteriore progresso, almeno secondo la sua percezione di autore. "Credo di aver fatto qualcosa di ancora migliore con il terzo", ha dichiarato. "Come artista, sento di essere riuscito a realizzare qualcosa che non ero stato capace di raggiungere nei primi due film. C'è una tensione, c'è un percorso emotivo più forte, e sono davvero felice del risultato".

Dune: un'immagine del verme delle sabbie

Villeneuve è tuttavia consapevole che la soddisfazione personale non determina il giudizio definitivo su un'opera. Saranno gli spettatori a stabilire se questa nuova direzione funzionerà anche sul grande schermo: "Come verrà percepito? Come lo accoglierete? Questo non dipende da me. Ma, come regista, sono soddisfatto di aver compiuto un percorso di crescita".

Dune 3 arriverà nelle sale e nei cinema IMAX il 18 dicembre 2026. Con Timothée Chalamet nuovamente nei panni di Paul Atreides e Zendaya in quelli di Chani, il film porterà a conclusione la trilogia di Villeneuve, che dopo questa esperienza si dedicherà alla regia del prossimo capitolo cinematografico di James Bond.