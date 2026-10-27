Dune - Parte Tre, il trailer finale anticipa una sanguinosa resa dei conti per Paul Atreides

Il potere ha un prezzo, e Paul Atreides è ormai costretto a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Il trailer finale di Dune - Parte Tre offre un nuovo sguardo sul capitolo conclusivo della trilogia diretta da Denis Villeneuve, anticipando una storia in cui intrighi, tradimenti e ribellione minacciano di far crollare l'impero costruito dal protagonista.

Interpretato ancora una volta da Timothée Chalamet, Paul è diventato un imperatore spietato, il cui dominio ha lasciato dietro di sé devastazione e sofferenza. Ambientato quasi vent'anni dopo la sua ascesa al potere, il film mette al centro le conseguenze della sua trasformazione e il tentativo di sottrarsi alla spirale di violenza che lui stesso ha contribuito a innescare.

Dune - Parte Tre, il trailer finale mette Paul e Chani su fronti opposti

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet e Zendaya in una foto

Tra gli elementi più significativi del trailer c'è il ruolo di Chani, interpretata da Zendaya. La donna è coinvolta in una cospirazione che punta a porre fine al regno di Paul, in un conflitto che assume anche una dimensione profondamente personale. Le immagini suggeriscono infatti che il destino dell'impero si intreccerà con quello della coppia e dei loro figli.

Nel confronto tra i due emerge la frattura che si è aperta tra i personaggi. Chani rivendica di agire per il bene dei loro bambini, mentre Paul sostiene di combattere per lei. Una contrapposizione che rende ancora più drammatico lo scontro: non è soltanto il potere dell'imperatore a essere in pericolo, ma anche ciò che resta dei legami che un tempo davano significato alla sua vita.

Il trailer anticipa una rete di complotti, vecchi alleati destinati a riemergere e nuove minacce pronte a mettere in discussione il futuro dell'Imperium. Paul dovrà confrontarsi con le proprie visioni di un collasso imminente e con il peso di un'autorità che sembra ormai impossibile da controllare.

Un film diverso dai primi due capitoli

Dune - Parte Tre si basa su Messia di Dune, il romanzo di Frank Herbert che prosegue la storia di Paul Atreides e ne approfondisce il lato più oscuro. Se i primi due film hanno raccontato la sua ascesa, il nuovo capitolo sposta l'attenzione sulle conseguenze di quella trasformazione e sul costo umano del potere.

Denis Villeneuve ha anticipato che il film avrà un'identità diversa rispetto ai precedenti episodi, pur mantenendo lo stesso DNA della saga. Il regista l'ha descritto come un racconto caratterizzato da un ritmo differente, nel quale i personaggi sono cambiati e il loro modo di percepire la realtà è stato profondamente trasformato dagli eventi.

Al centro della storia ci sarà quindi un Paul segnato dalle conseguenze delle proprie decisioni, alla ricerca di una via d'uscita dalla violenza che ha contribuito a diffondere. Una prospettiva che si inserisce nella visione critica del romanzo di Herbert, concepito anche per mettere in discussione l'immagine dell'eroe carismatico e le conseguenze della sua venerazione. Resta da vedere quanto fedelmente Villeneuve seguirà il finale del libro e se introdurrà cambiamenti nella conclusione cinematografica della storia.

Oltre a Chalamet e Zendaya, nel cast torneranno anche Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem e Josh Brolin. Tra le new entry invece spicca la presenza di Robert Pattinson, che interpreterà Scytale.

L'uscita è prevista per il 16 dicembre 2026, data che metterà Dune - Parte Tre a confronto diretto con Avengers: Doomsday nella corsa al botteghino natalizio.