Dune 3 riporta in sala i tanto derisi cestini da popcorn a forma di verme delle sabbie

AMC ha presentato due nuovi contenitori per popcorn ispirati ai vermi delle sabbie, compresa una versione doppia pensata per essere condivisa. E dopo le polemiche e le parodie di Saturday Night Live, le aspettative sono altissime.

C'è un modo per trasformare un semplice contenitore per popcorn in un fenomeno virale: basta dargli la forma di uno dei vermi delle sabbie di Arrakis. AMC Theatres ha deciso di riprovarci in vista dell'uscita di Dune: Parte Tre, riportando in scena con i pop corn bucket uno dei gadget cinematografici più chiacchierati degli ultimi anni. Questa volta, però, le varianti sono due: il Sandworm Thumper Collectible e il Double Sandworm Collectible, quest'ultimo progettato con una doppia struttura per permettere a due spettatori di condividere l'esperienza.

Dune 3, AMC presenta il Sandworm Thumper e il Double Sandworm

Il precedente era difficile da ignorare. Il popcorn bucket di Dune: Parte Due era diventato un successo commerciale e un tormentone sui social, finendo persino al centro di uno sketch musicale del Saturday Night Live. Per il nuovo film, AMC punta quindi a superare un risultato che ha contribuito ad alimentare una vera e propria corsa al merchandising cinematografico.

I due nuovi gadget sono stati presentati ufficialmente da AMC e saranno accompagnati da una porzione grande di popcorn. Il Sandworm Thumper riprende l'immaginario delle creature di Arrakis, mentre il Double Sandworm propone una soluzione più particolare: due vermi delle sabbie riuniti in un unico oggetto, pensato per essere utilizzato da una coppia di spettatori.

Hank Green, vicepresidente senior della divisione Food & Beverage di AMC Theatres, ha spiegato che il successo del precedente contenitore ha alzato sensibilmente le aspettative dei fan. "Il popcorn bucket a forma di verme delle sabbie di Dune: Parte Due è diventato un fenomeno virale e sapevamo che gli appassionati di Dune avrebbero avuto grandi aspettative per ciò che sarebbe arrivato dopo", ha dichiarato. "Fin dall'inizio della progettazione dei gadget di Dune: Parte Tre, il nostro obiettivo è stato superare quelle aspettative. I nuovi Sandworm Thumper e Double Sandworm portano l'esperienza a un livello superiore, con design ispirati direttamente al film".

I contenitori saranno disponibili nei cinema AMC degli Stati Uniti e nelle sale Odeon in Europa. L'offerta includerà anche altri prodotti dedicati alla pellicola: bicchieri, portachiavi a sorpresa e un peluche a forma di verme delle sabbie. Il prezzo dei due popcorn bucket non è stato ancora comunicato e verrà annunciato più vicino all'uscita del film, prevista per il 18 dicembre.

Dal successo virale alle parodie di Saturday Night Live

Per capire perché AMC abbia deciso di riproporre proprio questo gadget bisogna tornare al 2024. Il contenitore di Dune: Parte Due aveva attirato l'attenzione per il suo design particolarmente suggestivo, che non aveva tardato a diventare oggetto di battute e doppi sensi. La popolarità era stata tale da trasformarlo in uno dei casi più riconoscibili del merchandising cinematografico recente.

Il Saturday Night Live aveva dedicato al prodotto uno sketch musicale, con Marcello Hernández nei panni di uno studente delle superiori entusiasta all'idea di perdere la verginità con il popcorn bucket di Dune. La parodia giocava apertamente sulla forma del contenitore, arrivando a scherzare anche sui denti presenti nella parte interna.

Marcus Gonzalez, designer del prodotto per The Zinc Group, aveva chiarito al Wall Street Journal che il doppio senso non era affatto intenzionale. "Il verme è il verme", aveva commentato, liquidando con una battuta le interpretazioni più maliziose.

Il successo commerciale, tuttavia, aveva contribuito a innescare una vera competizione tra le catene cinematografiche. I contenitori da collezione possono costare tra i 25 e i 50 dollari, mentre alcune edizioni speciali hanno raggiunto cifre ancora più elevate. Regal, per esempio, aveva proposto un gadget dedicato a I Fantastici Quattro: Gli inizi al prezzo di ben 80 dollari.

Il ritorno dei vermi delle sabbie sugli scaffali dei cinema arriva mentre il terzo capitolo della saga diretta da Denis Villeneuve sta già attirando un forte interesse. Le prevendite a Londra hanno fatto registrare un risultato particolarmente significativo: il BFI IMAX ha superato il precedente record di biglietti venduti in anticipo, stabilito da The Odyssey di Christopher Nolan.

Con l'uscita fissata al 18 dicembre, Dune: Parte Tre si prepara così a tornare nelle sale accompagnato da un'offerta di merchandising che punta a replicare, e possibilmente superare, il fenomeno del capitolo precedente.