Il regista ha raccontato la propria idea del nuovo 007, indicando nel primo interprete cinematografico di Bond il principale modello di riferimento: carisma, sensualità, ironia e una natura letale sono gli ingredienti che vorrebbe ritrovare nel personaggio affidato a Pattinson.

Robert Pattinson non dovrà limitarsi a indossare uno smoking e impugnare una pistola per diventare il nuovo James Bond. Denis Villeneuve ha in mente un'identità ben precisa per il suo 007 e, per costruirla, guarda soprattutto al passato della saga. Il riferimento è Sean Connery, il primo attore a interpretare l'agente segreto sul grande schermo e, ancora oggi, uno dei volti che hanno definito l'immaginario del personaggio.

"Bond è un assassino, prima ancora di essere una spia"

In una nuova intervista concessa a GQ, il regista ha parlato della propria passione per Bond e delle caratteristiche che vorrebbe ritrovare nel prossimo film. Villeneuve non nasconde l'ammirazione per l'era Connery, dalla quale vorrebbe recuperare soprattutto quella combinazione di sicurezza, eleganza e carisma che rendeva il personaggio immediatamente riconoscibile.

Sean Connery in 007 Licenza di Uccidere

"Adoro James Bond. Adoro Sean Connery, gli anni di Sean Connery, l'energia di James Bond, il suo stile, la sua determinazione, il suo carisma", ha raccontato. Per il regista è interessante anche ciò che il personaggio rappresenta sul piano della mascolinità, con i suoi aspetti positivi e le sue contraddizioni. Un immaginario che, a suo dire, continua ad avere una forza particolare.

La prima qualità che Villeneuve pretende dal suo protagonista, però, è molto meno rassicurante del fascino impeccabile che solitamente associamo a 007. "Prima di tutto devo credere che quest'uomo sia un assassino, perché Bond è più un assassino che una spia. Ho bisogno di vedere una certa rabbia in fondo ai suoi occhi. Non tutti possiedono questa qualità", ha spiegato.

Non basta quindi un interprete elegante o fisicamente convincente: Pattinson dovrà trasmettere la sensazione di essere un uomo realmente pericoloso, capace di passare dalla seduzione alla violenza senza perdere la propria identità. Villeneuve cerca anche una personalità magnetica, qualcuno che sappia imporsi in qualsiasi ambiente. "Voglio qualcuno che abbia quel tipo di sfrontatezza senza compromessi, una persona dotata di un carisma così forte che, quando entra in una stanza, tutto comincia a gravitare intorno a lui", ha aggiunto.

A questo devono accompagnarsi sensualità, intelligenza e una certa propensione al rischio. Il regista immagina un Bond che sappia godersi la vita, che abbia senso dell'umorismo anche nelle situazioni più difficili e che trovi persino un certo piacere nel trovarsi nei guai. Non deve avere paura di sporcarsi le mani, né rinunciare a quell'atteggiamento spavaldo che appartiene alla tradizione del personaggio.

Tra Sean Connery e Daniel Craig: quale Bond vedremo?

Le dichiarazioni di Villeneuve suggeriscono un possibile equilibrio tra interpretazioni molto diverse dell'agente segreto. Da una parte c'è il fascino disinvolto di Sean Connery, con la sua sicurezza e la sua sensualità; dall'altra la fisicità e la durezza del Bond di Daniel Craig, più segnato dalle esperienze e dalle conseguenze del proprio lavoro.

Un ritratto di Sean Connery

Il regista non ha dichiarato di voler prendere le distanze dalla versione di Craig. Sembra piuttosto interessato a recuperare quegli elementi della tradizione classica che nei film più recenti avevano lasciato spazio a una caratterizzazione maggiormente cupa e tormentata. Il piacere della seduzione, l'ironia e il gusto per l'avventura dovrebbero tornare a convivere con la pericolosità dell'agente.

Per Robert Pattinson, scelto come nuovo interprete di 007 dopo una selezione che ha coinvolto diversi candidati, si prospetta quindi un ruolo costruito su caratteristiche precise. L'attore, già protagonista di The Batman e della saga di Twilight, dovrà dare vita a un personaggio che Villeneuve considera una delle figure più iconiche della storia del cinema.

La sceneggiatura del nuovo film è affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Dopo aver concluso il lavoro su Dune: Parte Tre, il regista si concentrerà sulla produzione di James Bond 26. Il suo obiettivo dichiarato non sembra essere quello di reinventare 007 fino a renderlo irriconoscibile, ma di recuperare le qualità che, fin dagli esordi, hanno reso irresistibile il personaggio: un'intelligenza sempre un passo avanti agli altri, un fascino difficile da ignorare e la capacità di sorridere anche quando tutto sta andando a rotoli.