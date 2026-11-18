Dopo aver condiviso per anni la propria vita con milioni di persone attraverso i social, Chiara Ferragni potrebbe avere ancora qualcosa da raccontare (a chi interessi, naturalmente). Infatti, come annunciato da lei stessa nell'intervista con il Corriere della Sera, sta per arrivare su Netflix il documentario dedicato all'imprenditrice digitale, dal titolo inconfondibile: Chiara.

Chiara: il poster del documentario Netflix

Diretto da Leandro Manuel Emede e prodotto da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, per vederlo e ascoltare dalla viva voce della Ferragni tutto quello che è successo nella sua vita dalla seconda stagione di The Ferragnez in poi, bisognerà aspettare pochissimo: il doc sarà disponibile in streaming da lunedì 23 novembre. Al centro di Chiara ci sarà naturalmente il racconto di uno dei periodi più difficili nella vita dell'ex influencer prodigio: dal Pandoro-gate alle vicende giudiziarie, fino alla fine del matrimonio con Fedez e alla crisi personale e professionale che ne è seguita.

Dopo due anni particolarmente complessi, Chiara Ferragni sceglie di riprendere in mano la narrazione di se stessa e di raccontare in prima persona quanto accaduto, tornando sulle proprie responsabilità, sulle difficoltà affrontate e sulla possibilità di ricominciare.

Chiara Ferragni sul Pandoro-gate: "È stato un errore fare tutta quell'operazione"

Il caso Pandoro, che ha segnato profondamente la carriera dell'imprenditrice, è stato anche al centro dell'intervista rilasciata ieri al Corriere (che è in fondo già un assaggio del documentario?). Ripensando a quanto accaduto, la Ferragni prende le distanze dalla spiegazione iniziale dell'errore di comunicazione e riconosce una responsabilità più ampia: "Dopo tre anni, posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell'operazione". E aggiunge, riferendosi al proprio ruolo nell'azienda: "Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il CEO della società".

La fine del matrimonio: "Con Federico mi sentivo sola"

Nell'intervista c'è spazio anche per la fine della relazione con Fedez, un altro passaggio che ha segnato profondamente la vita sua vita e quella dei suoi figli, Leone e Vittoria. Ripercorrendo il matrimonio, parla della distanza che si sarebbe creata nel rapporto e della consapevolezza maturata dopo la separazione.

"Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l'avevi vissuta solo tu", racconta. E aggiunge: "Con Federico mi sentivo sola". Una riflessione che si accompagna a un'altra considerazione sulle dinamiche della coppia: "Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d'amore".

La crisi non ha riguardato soltanto la sfera professionale e sentimentale. Chiara Ferragni racconta anche il periodo in cui la pressione mediatica e le difficoltà personali hanno avuto conseguenze profonde sul suo equilibrio psicologico. Nell'intervista parla apertamente della depressione e delle giornate in cui anche alzarsi dal letto sembrava impossibile. "Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi. In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare".

In quella fase, spiega, sono stati fondamentali i figli Leone e Vittoria, la famiglia, gli amici e il percorso terapeutico intrapreso per affrontare le proprie fragilità.

Il racconto si allarga a una riflessione sul successo e sul cambiamento del mondo digitale, che non è più quello degli esordi. Così anche il suo ruolo è cambiato: "Forse sì, ho fatto il mio tempo. In alcune cose sono stata una pioniera. Però il mondo è cambiato".