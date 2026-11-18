Manca meno di un mese all'arrivo di Avengers: Doomsday nelle sale e, mentre i fan continuano a interrogarsi sul destino dei loro supereroi preferiti, arriva un indizio piuttosto interessante su quello che sarà il tono del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Il film diretto da Anthony e Joe Russo, che vedrà Robert Downey Jr. nei panni del temibile Doctor Doom, potrebbe infatti mettere a dura prova anche gli spettatori più affezionati alla saga. A suggerirlo è la classificazione americana, accompagnata da una precisazione che finora non aveva mai riguardato un film degli Avengers.

Avengers: Doomsday, cosa rivela la classificazione americana sulla violenza

Una scena di Avengers: Doomsday

La Motion Picture Association ha assegnato ad Avengers: Doomsday il rating PG-13, lo stesso ottenuto dai precedenti capitoli della saga. E fin qui, tutto normale. A catturare l'attenzione, però, sono le motivazioni riportate nella scheda ufficiale, che segnalano la presenza di violenza, scene d'azione, immagini sanguinose e linguaggio potenzialmente inappropriato.

È soprattutto il riferimento alle "bloody images", ovvero immagini che mostrano sangue, a rappresentare una novità per il franchise.

Per capire perché questo particolare abbia suscitato tanta curiosità basta guardare ai due precedenti crossover firmati dai Russo. Sia Avengers: Infinity War sia Avengers: Endgame avevano ricevuto una classificazione PG-13 principalmente per le sequenze di combattimento e la violenza fantascientifica.

Eppure, di momenti traumatici non ne erano mancati. Dalla scomparsa di metà degli esseri viventi provocata da Thanos fino al sacrificio di Tony Stark, la Marvel ha già dimostrato di saper colpire emotivamente il pubblico senza ricorrere a immagini particolarmente esplicite.

Questa volta, però, le conseguenze degli scontri potrebbero essere mostrate con maggiore realismo, lasciando meno spazio all'immaginazione.

Naturalmente la classificazione non permette di stabilire quanto saranno cruente le singole sequenze. L'indicazione della MPA può riferirsi anche alle conseguenze di uno scontro, senza necessariamente implicare una violenza estrema.

Doctor Doom sarà il nemico più spietato degli Avengers?

Victor Von Doom è interpretato da Robert Downey Jr.

Il ritorno di Robert Downey Jr. nell'universo Marvel, stavolta nei panni di Victor von Doom, ha già cambiato le aspettative attorno al film. E i trailer hanno lasciato intuire che affrontarlo sarà tutt'altro che semplice.

Una delle sequenze più significative mostra Doctor Doom respingere Stormbreaker, l'ascia di Thor, prima di scaraventare lontano il Dio del Tuono con un attacco devastante. Un confronto che sembra anticipare la superiorità del villain e la difficoltà degli eroi nel contrastarlo.

Con Avengers, X-Men e Fantastici Quattro coinvolti in una battaglia che mette a rischio interi universi, le possibilità di assistere a perdite importanti sono tutt'altro che remote. Ma quali personaggi potrebbero pagare il prezzo più alto?

In questo senso, la nuova classificazione alimenta le teorie dei fan, anche se non conferma la morte di nessun protagonista.

La sfida al botteghino passa anche dal pubblico più giovane

La scelta di puntare su atmosfere potenzialmente più dure solleva anche una questione commerciale. I blockbuster Marvel hanno sempre cercato di coinvolgere spettatori di età diverse, comprese le famiglie con figli adolescenti.

Il rating PG-13, che negli Stati Uniti invita i genitori a prestare particolare attenzione ai contenuti per i minori di 13 anni, non rappresenta un divieto d'ingresso. La presenza di immagini sanguinose potrebbe però influenzare le scelte di alcuni spettatori.

Con l'uscita italiana fissata al 16 dicembre 2026, Avengers: Doomsday si prepara quindi a portare nelle sale una battaglia che potrebbe lasciare il segno anche per la brutalità degli scontri. E per gli eroi Marvel, questa volta, le conseguenze potrebbero essere particolarmente dolorose.