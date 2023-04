Dune 2: Léa Seydoux e Florence Pugh nelle nuove immagini ufficiali del sequel

Grazie a Vanity Fair, possiamo dare un primo sguardo a Dune Parte 2 e nello specifico ai nuovi personaggi interpretati da Léa Seydoux e Florence Pugh che faranno il loro esordio nel blockbuster diretto ancora da Denis Villeneuve e in uscita a fine novembre.

Oltre alle due attrici sopracitate, le nuove immagini di Dune: Part Two svelano anche il ritorno di Stellan Skarsgård nei panni del Barone Harkonnen, Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides così come anche Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista e Zendaya Coleman, che avrà un ruolo decisamente più ampio rispetto alla prima parte del film.

"Questa volta non è solo nei sogni", ha detto Zendaya Coleman a proposito del suo personaggio Chani, una dei Fremen. "Ho avuto solo poco tempo per scoprire chi fosse nella prima parte. Sono ancora due giovani che stanno cercando di crescere, innamorarsi e andarsene, vogliono fare il loro dovere combattendo per il loro popolo".

Denis Villeneuve ha anticipato che Austin Butler (di cui è stata diffusa una prima immagine) interpreterà uno spadaccino che è anche un pazzo assassino.

"La seconda parte sarà un film di guerra epico, molto più denso" ha detto il regista "Abbiamo visitato Arakis. Ora visiteremo nuove località, tutto è nuovo nel film. Nel primo film, abbiamo girato il 40% in Imax, questa volta sarà tutto in IMAX".

Javier Bardem su Dune 2: "Il pubblico rimarrà sorpreso"

Nel trailer di Dune Parte 2 presentato al CinemaCon il pubblico presente ha visto per la prima volta Paul Atreides cavalcare un verme delle sabbie.