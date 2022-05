Javier Bardem su Dune 2: "Il pubblico rimarrà sorpreso"

Nel corso di un'intervista con Deadline, Javier Bardem ha parlato del sequel di Dune; l'attore ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura e di credere che il pubblico rimarrà piacevolmente sorpreso.

Durante l'ultima edizione del Festival di Cannes, Javier Bardem ha parlato del sequel di Dune e ha ammesso di aver già letto la sceneggiatura. L'attore ha raccontato: "Ho letto la nuova versione della sceneggiatura e penso che abbiano fatto un lavoro straordinario nel mettere insieme i pezzi in un modo che sorprenderà le persone. Non saranno sorpresi da ciò che accade, ovviamente, perché hanno letto il libro, ma saranno sorpresi dal modo in cui lo hanno messo insieme. Mi ha commosso molto. È un film pieno, di cui si può sentire il peso. Allo stesso tempo si può godere della sua spettacolarità. Non vedo l'ora di tornare nel deserto con quelle persone e sono molto felice di tornare a collaborare con Denis, che è uno dei più grandi registi di sempre. È un uomo adorabile".

Bardem riprenderà il ruolo del leader dei Fremen, Stilgar, nel prossimo sequel, ma potrebbe non essere l'ultima occasione per interpretare il personaggio. Sebbene Denis Villeneuve avesse originariamente immaginato Dune come un film in due parti, di recente ha lasciato intendere che il franchise potrebbe non terminare con il prossimo film.

"C'è il secondo libro di Dune, Il Messia di Dune, che potrebbe essere un film straordinario", ha detto recentemente Villeneuve. "Ho sempre pensato a una trilogia. Vediamo, sarebbero anni e anni di lavoro".

La Warner Bros. distribuirà Dune: Parte 2 in esclusiva nelle sale il 20 ottobre 2023.