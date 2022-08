Don't Worry Darling: Florence Pugh a disagio per la relazione tra Olivia Wilde e Harry Styles

Florence Pugh avrebbe accolto con disagio la relazione tra Harry Styles e Olivia Wilde nata sul set di Don't Worry Darlingperché Wilde, all'epoca, era ancora impegnata con Jason Sudeikis*.

Don't Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles teneramente abbracciati

Florence Pugh e Harry Styles sono i protagonisti del film di Olivia Wilde, Don't Worry Darling, che sarà presentato in anteprima Fuori Concorso a Venezia 2022. Come avrebbe rivelato un insider a Page Six, sul set Florence Pugh si sarebbe trovata a disagio per via della relazione tra il co-protagonista Styles e la regista. I due avrebbero iniziato a frequentarsi sul set del film più o meno nello stesso periodo in cui Olivia si è separata dall'ex fidanzato Jason Sudeikis.

"Posso dire per certo che Florence non era troppo contenta di vedere Olivia e Harry amoreggiare sul set perché Olivia stava ancora insieme a Jason quando ha iniziato a frequentare Harry", ha detto la fonte. "Jason e i bambini hanno fatto visita a Olivia sul set all'inizio alcune volte, quindi penso che tutto questo abbia fatto sentire le persone un po' a disagio".

Olivia Wilde e Jason Sudeikis sono stati insieme dal 2011 fino a novembre 2020. La coppia si è fidanzata nel 2013 e condivide due figli insieme: Otis, 7, e Daisy, 5. Olivia ha iniziato a frequentare Harry nel gennaio 2021 dopo essersi incontrata sul set di Don't Worry Darling. Un insider ha detto a HollywoodLife il 21 febbraio 2022 che la coppia sta andando piano, ma il legame si sta consolidando.

Jason Sudeikis commenta la rottura con Olivia Wilde: "Avrò una migliore comprensione del motivo tra un anno"

"Olivia non vuole andare troppo veloce e spaventare Harry", ha detto l'insider. "È già stata sposata in precedenza, ha avuto una relazione quasi decennale con Jason e ha figli, quindi non vede l'ora di vedere dove andrà a finire questa relazione chee spera sia grandiosa."

Durante un'apparizione al CinemaCon per promuovere Don't Worry Darling, Olivia Wilde ha ricevuto i documenti per la custodia dei figli da Jason Sudeikis, mossa che ha creato grande imbarazzo. Secondo quanto riferito, Jason non sarebbe stato a conoscenza del fatto che la sua ex fidanzata avrebbe ricevuto documenti di custodia in pubblico.

A rendere i fan sospettosi, tuttavia, sarebebe stata la mancanza di promozione del suo nuovo film da parte di Florence Pugh, unica nel cast a non condividere il trailer sui suoi social media. "Il silenzio di Florence Pugh, nonostante i trailer in uscita e nonostante il fatto che lei posti tutto ciò che riguarda i suoi nuovi progetti è strano" avrebbe notato un utente Twitter. Tuttavia, un'altra fonte ha detto a Page Six che la mancanza di post di Florence è dovuta a un conflitto con il suo prossimo film del 2023, Oppenheimer. "Ho sentito che aveva già programmato di pubblicare un post su Oppenheimer quel giorno per qualche motivo specifico, non aveva nulla a che fare con il suo rapporto con Olivia".