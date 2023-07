Don't Worry Darling: lunedì su Sky Cinema il film che ha fatto innamorare Harry Styles e Olivia Wilde

Lunedì 24 luglio, alle 21:15, arriva su Sky Cinema Uno il thriller Don't Worry Darling diretto da Olivia Wilde, che sul set ha visto nascere la sua relazione con Harry Styles, protagonista maschile. Il film sarà trasmesso, alle 21:45, anche su Sky Cinema Suspense, sarà visibile in streaming su NOW. Su Sky sarà disponibile on demand, anche in 4K.

La trama

Don't Worry Darling: Florence Pugh durante una scena

Al centro di Don't Worry Darling (qui la nostra recensione) c'è la vita apparentemente perfetta di Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles), e della comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L'ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall'amministratore delegato Frank, in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale, caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell'affiatata utopia del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo "sviluppo di materiali avanzati", le loro mogli, tra cui l'elegante compagna di Frank, Shelley, possono trascorrere il loro tempo godendosi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall'azienda. Tutto ciò che chiedono in cambio è discrezione e impegno indiscusso per la causa di Victory.

Ma quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo a Victory, e perché. Quanto è disposta a perdere per svelare ciò che sta realmente accadendo in questo paradiso?

Il cast

Don't Worry Darling: Olivia Wilde, Chris Pine e Nick Kroll in una scena

Alla sua seconda prova da regista, dopo La rivincita delle sfigate, Olivia Wilde è qui anche interprete di Bunny. Protagonista femminile è Florence Pugh, nei panni di Alice Chambers, sua controparte maschile è Harry Styles in quelli del marito Jack. Proprio sul set di Don't Worry Darling è nata la sua chiacchierata relazione con Olivia Wilde, ufficializzata nel 2021 e terminata a novembre 2022. A completare il cast Gemma Chan nella parte di Shelley, KiKi Layne in quella di Margaret e Chris Pine nelle vesti di Frank. Una menzione a parte merita il caso Shia LaBeouf, inizialmente scelto per interpretare Jack ma poi allontanato dalla regista per il suo metodo di lavoro considerato aggressivo. L'attore ha successivamente fatto sapere che il suo allontanamento dalla produzione del thriller era stato volontario e legato a problemi d'agenda ma la controversia non è mai stata del tutto chiarita.