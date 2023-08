Don't Worry Darling: svelato il motivo delle liti tra Florence Pugh e Olivia Wilde?

Le riprese di Don't Worry Darling, come emerso un anno fa prima della première mondiale che si è svolta a Venezia, sembra abbiano creato molta tensione tra Florence Pugh e la regista Olivia Wilde. Una nuova indiscrezione sembra ora confermare il motivo degli attriti tra le due attrici.

Una situazione difficile sul set

Don't Worry Darling: Olivia Wilde durante una scena del film

Il sito World of Reel ha infatti rivelato che un produttore ha parlato di quanto accaduto sul set di Don't Worry Darling chiarendo che Olivia Wilde spariva spesso dal set, a quanto pare a causa della sua relazione con Harry Styles.

La fonte del sito ha raccontato l'importanza del direttore della fotografia del lungometraggio: "Nei giorni in cui Wilde spariva, Florence Pugh e Matthew Libatique avevano la responsabilità, ma direi che è stato principalmente Matthew a far andare avanti le riprese. Non potevano permettersi di far chiudere la produzione, quindi lui ha cercato di seguire il più possibile la visione di Olivia. Non appena lei è tornata sul set, come se niente fosse successo, c'è stato il momento in cui Florence ha perso la pazienza con lei".

Le indiscrezioni mai smentite

Un anno fa erano emerse le indiscrezioni, mai smentite da Pugh, che verso la fine del lavoro previsto sul set la regista fosse 'scomparsa' e nessuno poteva trovare lei e Harry Styles. Florence, secondo quanto riportato, si sarebbe stufata di attendere e avrebbe preso in mano la situazione per continuare i ciak, anche grazie al fatto che Libatique e l'assistente alla regia avevano già pianificato le scene da realizzare e lavorato agli storyboard con Olivia. Ad aumentare la tensione sarebbe inoltre stato il comportamento della regista che avrebbe fatto finta di nulla e non avrebbe nemmeno ringraziato Florence e Matthew per aver fatto proseguire la produzione.

La protagonista di Don't Worry Darling, oltre a non smentire le voci insistenti delle liti, aveva inoltre alimentato le voci sulla complicata situazione non presentandosi alla conferenza stampa in programma al festival.