Olivia Wilde ha ricevuto dei documenti riguardanti la custodia dei figli durante il CinemaCon

Olivia Wilde ha ricevuto dei documenti riguardanti la custodia dei figli avuti con Jason Sudeikis durante un panel del CinemaCon.

Per circa un giorno è infatti durato il mistero riguardante il contenuto di una busta che era stata consegnata all'attrice e regista durante la presentazione del film Don't Worry Darling.

Olivia Wilde era salita sul palco per presentare il suo nuovo film quando una persona si è avvicinata alzandosi da una delle prime file e le ha consegnato una busta. La filmmaker l'ha presa in mano e aperta, senza però apparentemente reagire in nessun modo e continuando la sua presentazione.

Inizialmente si era ipotizzato che all'interno ci fosse una sceneggiatura non richiesta. Il sito Deadline ha però scoperto che all'interno c'erano dei documenti legati alla custodia dei due figli che Olivia Wilde ha avuto con Jason Sudeikis.

Non è invece chiaro il modo in cui i documenti siano riusciti a passare inosservati ai controlli della sicurezza o chi fosse la persona che è riuscita a entrare all'interno dell'evento dedicato agli esercenti.