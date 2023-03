Mediaset Infinity, aprile 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

Ad aprile 2023 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

Ecco tutte le novità di Mediaset Infinity in programma per aprile 2023: sono molti i titoli che andranno ad arricchire la già numerosa offerta di contenuti tra grande cinema, serie TV, documentari, offerte per i più piccoli, il grande calcio della UEFA Champions League e molto altro ancora.

FELICISSIMA SERA - ALL INCLUSIVE

Esilaranti, trasgressivi e dissacranti: Pio e Amedeo tornano con il loro show ricco di sorprese, ospiti e risate. Da venerdì 24 marzo, su Canale 5 e Mediaset Infinity, dove potrete trovare in esclusiva anche tutto il meglio delle puntate in un'ora.

IL PATRIARCA

Claudio Amendola è Nemo Bandera, un carismatico imprenditore la cui vita viene stravolta da un'improvvisa notizia che lo costringe a fare i conti con il suo passato.

LUCE DEI TUOI OCCHI 2

Anna Valle torna a vestire i panni di Emma Conti. Nonostante il dolore per non aver ritrovato la figlia, l'étoile sa che la vita deve andare avanti. Ma Alice è davvero perduta per sempre?

BACK TO SCHOOL

Dal 5 aprile su Italia 1 i Vip tornano a scuola! Nuovi ripetenti ufficiali sono pronti a mettersi alla prova: riusciranno ad affrontare il temutissimo esame di quinta elementare? Alla conduzione di questa seconda edizione Federica Panicucci.

Dietro i banchi di scuola numerosi personaggi dal mondo della tv, dello spettacolo e dei social tra cui: Awed, Blind, Gabriele Cirilli, Elisa Esposito, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Valeria Marini, Aldo Montano, Luca Onestini, Francesco Pannofino, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge, Jo Squillo, Ricky Tognazzi e Beatrice Valli. Le prime lezioni vi aspettano in esclusiva solo su Mediaset Infinity.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

Milan, Inter, Napoli e le altre big europee si sfidano nei quarti di finale di UEFA Champions League per determinare le migliori quattro squadre d'Europa. Non perdere in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity:

Martedì 11 aprile alle ore 21.00 Benfica - Inter

Martedì 18 aprile alle ore 21.00 Napoli - Milan

A seguire l'appuntamento con Champions League Live, con tutti gli highlights, i gol e i commenti dei match di giornata, la cui conduzione è affidata ad Alberto Brandi e Benedetta Radaelli.

COPPA ITALIA 2022/2023

Da martedì 4 aprile, in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity, Juventus, Inter, Fiorentina e Cremonese sono pronte a giocare una doppia sfida andata e ritorno per conquistare l'ambita finale e la possibilità di alzare la Coppa Italia. A seguire, dopo ogni match di giornata, l'appuntamento con Coppa Italia Live, per rivivere gli highlights e tutti i gol insieme a Monica Bertini e ai suoi ospiti.

MAGIC MIKE - THE LAST DANCE

La commedia musicale Magic Mike - The Last Dance, terzo capitolo del franchise Magic Mike, riunisce nuovamente il team creativo del primo film: Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane, mentre Steven Soderbergh torna alla regia. Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l'ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l'ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme a un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

SCOOBY-DOO! CONTRO I GUL

Dopo aver catturato il capo della famigerata organizzazione di criminali mascherati, Coco Diablo, Scooby-Doo e i suoi amici pensano di potersi finalmente godere una pausa. Sbagliato! Improvvisamente, minacciosi doppelgänger fantasma identici a loro iniziano a portare scompiglio a Coolsville. Ora tocca alla Mystery Inc. - e alla loro nuova improbabile partner Coco - smascherare il furfante e salvare Halloween!

DON'T WORRY DARLING

Don't Worry Darling: Olivia Wilde durante una scena del film

Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità di Victory, città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo "sviluppo di materiali innovativi", le loro mogli passano il tempo a godersi la bellezza e il lusso della loro comunità. La vita è perfetta e ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, Alice inizia a sospettare che l'azienda del marito nasconda segreti inquietanti. Diretto e interpretato da Olivia Wilde.

MUMMIE A SPASSO NEL TEMPO

Mummie - A spasso nel tempo, il nuovo lungometraggio d'animazione diretto del regista spagnolo Juan Jesús García Galocha, racconta le divertenti avventure di tre antiche mummie egiziane che vivono nel sottosuolo di una città segreta, nascosta nell'antico Egitto. Il trio è formato da una principessa, un ex auriga e il suo giovane fratello, oltre al loro piccolo coccodrillo domestico. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nella Londra odierna e si imbarcano in una strampalata quanto incredibile avventura alla ricerca di un vecchio anello, appartenente alla Famiglia Reale e rubato da un astuto archeologo.

THE GOLDBERGS

La decima e ultima stagione dell'amata serie The Goldbergs sarà disponibile dal 6 aprile in 1° TV esclusiva su Mediaset Infinity con Infinity+. Ambientata negli anni Ottanta a Jenkintown in Pennsylvania, The Goldbergs racconta le vicende di tre fratelli, Adam, Barry ed Erica, e della loro colorata e amorevole famiglia.

The Goldbergs: una foto promozionale del cast della serie

I Goldberg, e alcuni ospiti a sorpresa, tornano per una decima stagione più divertente e sincera che mai. L'amata famiglia di Jenkintown continua a farsi strada in un decennio iconico, tra avventure, sentimenti e divertimento. Mentre nella loro vita si presentano nuove sfide, i Goldberg continuano a ricordarci che non c'è legame più forte della famiglia e che non c'è nulla che non possano affrontare sostenendosi gli uni con gli altri. Per non arrivare impreparati alla decima stagione di The Goldbergs, su Infinity+ sono disponibili l'ottava e la nona stagione complete della serie.