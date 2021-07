Jason Sudeikis commenta la rottura con Olivia Wilde: "Avrò una migliore comprensione del motivo tra un anno"

La star di Ted Lasso Jason Sudeikis parla per la prima volta della rottura con l'ex compagna, l'attrice e regista Olivia Wilde.

Jason Sudeikis ha rotto il silenzio sui motivi della separazione dalla compagna Olivia Wilde ammettendo che, con passare del tempo, capirà meglio i motivi della fine del suo rapporto.

Come ammazzare il capo 2: Jason Sudeikis nei panni di Kurt escogita un piano di rapimento in una scena del film

In un'intervista a GQ, l'attore ha dichiarato: "Avrò una migliore comprensione del perché in un anno. E una ancora migliore tra due, e una ancora più grande tra cinque anni. Nel libro della mia vita diventerà un capitolo, un paragrafo, una riga, una parola, uno scarabocchio."

Sebbene una fonte avesse precedentemente detto a People che l'ex coppia si era lasciata all'inizio del 2020, Jason Sudeikis ha detto a GQ che la separazione è avvenuta "nel novembre 2020":

"Questa è un'esperienza da cui si impara o su cui si trovano scuse. Ti assumi qualche responsabilità, ti ritieni responsabile di ciò che fai, ma poi ti sforzi anche di imparare qualcosa che va oltre l'ovvio".

Golden Globe 2021: lo strano discorso di Jason Sudeikis, Twitter si chiede 'Ma è drogato?"

All'inizio di quest'anno, Jason Sudeikis ha vinto un Critic's Choice Award come miglior attore in una serie comica e ha colto l'occasione per ringraziare Olivia Wilde e i loro due figli, Otis e Daisy:

"Voglio ringraziare i miei figli, Otis e Daisy. Voglio ringraziare la loro mamma Olivia, che ha avuto l'idea iniziale di farlo come programma televisivo, dicendo: 'A te e Brendan Hunt e Joe Kelly piace così tanto farlo, dovreste realizzarne un film o TV show'... Aveva ragione".