Don't Look Up: nel trailer del film, Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio tentano di salvare il mondo

Il trailer di Don't Look Up, nuovo film in uscita su Netflix, mostra Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence mentre tentano di salvare il mondo da un asteroide.

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono due astronomi nel trailer di Don't Look Up, il nuovo film Netflix diretto da Adam McKay. Il filmato mostra i due protagonisti mentre tentano di salvare mondo, avvertendo chi è al potere dell'arrivo di un asteroide gigante che rischia di distruggere la Terra.

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono tra gli attori più amati di Hollywood. Nel film Don't Look Up, che li vede entrambi protagonisti, interpretano invece due personaggi che nel loro ambito professionale vengono considerati poco o niente. Nello specifico, Lawrence porta sullo schermo una studentessa di astronomia, Kate Dibiasky, mentre DiCaprio interpreta il suo professore, il dottor Randall Mindy. Nonostante la poca considerazione di cui godono, sono proprio i due astronomi a rendersi conto per primi che un asteroide spaziale sta volando velocemente verso il pianeta. Questo li spinge ad intraprendere un "tour" con la stampa per spargere la notizia del rischio imminente. Si trovano invece di fronte ad un muro di apatia e indifferenza.

Nel trailer del film, rilasciato in queste ore da Netflix, vediamo ad esempio Meryl Streep mentre spiega quanto sia noioso parlare della "fine del mondo". "Sapete quanti annunci del genere abbiamo ricevuto negli ultimi due anni?" dice lei, e subito dopo le fa eco il suo braccio destro, interpretato da Jonah Hill, il quale aggiunge: "Siccità, carestia, buco nell'ozono. È tutto così noioso". Scritto e diretto da Adam McKay, il satirico Don't Look Up comprende nel cast anche Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ariana Grande e Cate Blanchett. Il film Netflix approderà sulla piattaforma streaming il 24 dicembre.

Riferendosi al regista del film, Leonardo DiCaprio ha dichiarato a People: "Quando ho letto la sua sceneggiatura, sapevo che era incredibilmente unico, poiché ha toccato una corda importante riguardo al mondo moderno in cui viviamo. Adam ha tessuto un messaggio incredibilmente tempestivo sulla società, su come comunichiamo, sulle nostre priorità attuali e sulla crisi climatica in un film assurdamente divertente ma importante".