Anne Hathaway infastidita dalle domande sul suo peso: “Conta la forza, non i chili”

L'attrice ha raccontato la sua frustrazione durante il press tour de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, quando si è accorta che i giornalisti le facevano sostanzialmente delle domande inopportune

Mentre quest'anno la rivedremo in una serie di progetti attesissimi, tra cui il sequel de Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway ha ricordato il fastidio provato durante il press tour de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno.

Secondo alcuni report dell'epoca, l'attrice avrebbe espresso il proprio malcontento per alcune domande relative al suo fisico e alla necessità di rimettersi in forma per il ruolo di Catwoman, che ha interpretato splendidamente nel film.

Prima foto di Anne Hathaway nei panni di Selina Kyle/Catwoman in The Dark Knight Rises

Anne Hathaway e le domande inopportune dei giornalisti

Sostanzialmente, l'attrice ha lamentato in una recente intervista il comportamento malizioso di alcuni giornalisti. "Quando mi ponevano domande tipo: 'Quanti chili hai dovuto perdere per entrare nella tuta aderente?', mi sono sentita in dovere di difendermi perché [il regista Christopher Nolan] mi ha presa da parte e mi ha detto espressamente: 'Non mi interessa se dimagrisci, ma voglio che tu sia in grado di eseguire tutte le tue acrobazie da sola'".

Hathaway ha continuato: "Quindi non mi è piaciuto che la domanda iniziasse con: 'Quanti chili dovevi perdere?', invece di: 'Quanto dovevi diventare forte per interpretare quel ruolo?'".

The Odyssey: Anne Hathaway e Tom Holland a Itaca

Il 2026 sarà l'anno di Anne Hathaway al cinema

Tra pochissimi giorni, l'attrice sarà di nuovo nelle sale di tutto il mondo con Il Diavolo Veste Prada 2, che la vedrà tornare a recitare al fianco di Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci nel seguito della commedia di successo del 2006. Dopodiché la vedremo in Mother Mary, il nuovo film di David Lowery al cinema il 14 maggio 2026.

Infine, questa estate sarà tra le protagoniste del nuovo film di Christopher Nolan, l'attesissimo adattamento cinematografico de l'Odissea. Si tratta della terza collaborazione tra Hathaway e il regista e in questa versione interpreterà il ruolo di Penelope, moglie di Ulisse e madre di suo figlio Telemaco.