Don't Look Up: Matthew Perry è tutto un sorriso nelle foto dal set

Matthew Perry compare nelle nuove foto dal set di Don't Look Up, in fase di lavorazione a Boston, insieme a Jonah Hill e Kid Rock.

Approdano su Twitter nuove foto dal set di Don't Look Up, nuovo film di Adam McKay in lavorazione a Boston, che mostrano la star di Friends Matthew Perry in azione.

Abito scuro e cappotto indoss, Matthew Perry sfodera un sorriso a 32 denti mentre gira una scena in esterni insieme alla co-star Jonah Hill e a Kid Rock in quello che sembra un comizio politico.

Molti dettagli di Don't Look Up sono ancora top secret, ma di recente Meryl Streep ha rivelato che nel film interpreterà la Presidente degli Stati Uniti, mentre Jonah Hill sarà suo figlio nonché capo del suo staff.

Tempo fa erano circolate le prime foto di Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sul set di Don't Look Up. I due attori interpretano due esperti astronomi costretti a intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra.

Nel cast del film figurano anche Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley.