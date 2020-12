Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio a Boston per le riprese di Don't Look Up (FOTO)

Sono in corso a Boston le riprese di Dont' Look Up, ecco il nuovo look di Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sul set del film di Adam McKay.

Sono comparse sui social le foto di Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio a Boston, presso la South Station, intenti a girare Don't Look Up, nuovo film di Adam McKay.

Nelle foto scattate nei paraggi della South Station troviamo un Leonardo DiCaprio appesantito, con occhiali e capelli scuri, mentre al suo fianco Jennifer Lawrence sfoggia un'inedita chioma rossa. Per via delle misure di sicurezza, South Station appare un po' diversa dal solito, con molti membri della crew con indosso mascherine e visiere protettive, postazioni di sanificazione sparse sul set e bagni separati per gli attori che girano a volto scoperto.

Don't Look Up, scritto e diretto da Adam McKay, racconta la storia di due esperti astronomi costretti a intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra.

Nel cast del film figurano anche Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan e Tomer Sisley.