Donnie Darko: Jason Schwartzman e David Hasselhoff erano la prima scelta di Richard Kelly

Donnie Darko, l'oscuro cult di Richard Kelly, compie 20 anni e il produttore Adam Fields celebra l'anniversario svelando un retroscena legato al casting, che ha "rischiato" di vedere tra gli interpreti Jason Schwartzman e la star di Baywatch David Hasselhoff.

Jake Gyllenhaal, Jena Malone e lo spaventoso coniglio Frank in una scena di Donnie Darko

Donnie Darko ha segnato il debutto per Richard Kelly, diventando uno dei cult movie più amati e al tempo stesso controversi della storia del cinema dopo un iniziale flop al box office.

Donnie Darko vede protagonista Jake Gyllenhaal in una performance che ha catturato l'attenzione della critica: nel cast anche Drew Barrymore, Seth Rogen, Patrick Swayze and Maggie Gyllenhaal.

Jake Gyllenhaal in una sequenza di Donnie Darko

In un'intervista con Screen Rant, il produttore del film, Adam Fields, ha svelato alcuni dettagli finora inediti sulla lavorazione. A sorpresa, apprendiamo Gyllenhaal non era la prima scelta di Richard Kelly per il ruolo dle protagonista così come Patrick Swayze non era la prima scelta per il ruolo del motivatore Jim Cunningham. Jason Schwartzman avrebbe dovuto interpretare Donnie, mentre alla star di Baywatch David Hasselhoff era stato proposto il ruolo di Cunningham. alla fine, però, le cose hanno preso una piega diversa dal previsto:

"Lo zio di Jason è Francis Ford Coppola. All'epoca aveva un contratto per realizzare una serie di film a basso budget per la United Artists. E Jason fa 'Ehi, vediamo mio zio, forse può aiutarci a farlo!' E io, 'Davvero posso incontrare Francis Ford Coppola? Grande! Facciamolo!' ... Richard e io andiamo con Jason a parlare con lui. Aveva letto la sceneggiatura, così ci ha parlato di una scena in particolare, non ricordo quale. Ma ha indicato un passaggio e ha detto, 'Questa è l'essenza del tuo film. Questo, proprio qui, è ciò di cui parla il film'. Poi c'è stato un momento in cui Richard forse non era del tutto d'accordo. Non ne sono sicuro, è stato davvero solo un momento veloce... Sta di fatto che dopo un paio di giorni Jason ha abbandonato il film".

Donnie Darko: guida all'interpretazione

Per quanto riguarda il ruolo di Jim Cunningham, Fields svela: "Si trattava di un ruolo importante, e abbiamo incontrato un sacco di attori, uno di loro era David Hasselhoff che era famosissimo per via di Baywatch. È stato l'incontro più strano, perché ha cominciato a parlare di sé in terza persona. e ha detto cose del tipo, 'David Hasselhoff non farebbe mai questo, ma farebbe quest'altra cosa.' Ho pensato, 'Okay, quando lo vedrò, glielo farò sapere!'".

Nel nostro approfondimento, potete scoprire come mai dopo vent'anni Donnie Darko non smette ancora di stupire il pubblico.