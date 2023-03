Doctor Who: Russell T. Davies anticipa grandi cose per la stagione 14, arrivano primi dettagli sugli spin-off

Il Whoniverse è in via d'espansione, e i fan di Doctor Who possono iniziare a farsi un'idea di ciò che li attende grazie ai primi dettagli condivisi da BBC sugli spin-off in svilupppo. Intanto, Russell T. Davies, showrunner della serie principale, non si abbandona certo a falsa modestia, e definisce uno degli episodi della quattordicesima stagione "una delle cose migliori che abbia mai realizzato".

Se vi manca Doctor Who non temete, perchè anche se ci sarà da aspettare un po', quando la serie tornerà sugli schermi sarà qualcosa di davvero sensazionale. E non sarà sola.

Questa la promessa dello showrunner Russell T. Davies, che ha recentemente commentato lo sviluppo dei nuovi episodi, oltre all'aggiunta di ulteriori serie come parte del Whoniverse.

Per quanto riguarda la quattordicesima stagione di Doctor Who, che tra le altre cose vedrà il debutto di Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore, Davies si complimenta con sé stesso per il lavoro svolto sinora, e in particolare per la riuscita di uno degli episodi.

"Il quarto episodio è probabilmente una delle cose migliori che abbia mai realizzazto in vita mia"

Intanto, i piani per ampliare il mondo di Doctor Who tramite nuovi spin-off stanno già trovando un'attuazione, e come riporta Deadline, sarebbero emersi dettagli relativi a uno di essi, una serie con protagonista Jemma Redgrave nei panni di Kate Stewart e dedicata alla UNIT, l'organizzazione che abbiamo imparato a conoscere nel corso della storia del Dottore.

Il personaggio dovrebbe apparire nello Speciale di Natale di quest'anno assieme al Dottore di Ncuti Gatwa, mentre vi ricordiamo che in tre speciali appariranno anche David Tennant e Catherine Tate.

"Ho sempre creduto negli spin-off" avrebbe recentemente dichiarato Davies "E non vedo l'ora di portare Doctor Who al livello successivo".