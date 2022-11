Doctor Who, budget da record per la prossima stagione su Disney+

Doctor Who, che tornerà sugli schermi nel 2023, è pronta ad accogliere un budget da capogiro per la nuova stagione che approderà su Disney+.

Doctor Who tornerà nel 2023 con una nuova casa, Disney+, pronta ad offrire un budget da capogiro. La serie di fantascienza più longeva di sempre è inoltre pronta ad accogliere un volto familiare. Russell T. Davis, l'uomo che ha originariamente riportato la serie sugli schermi nel 2005, tornerà infatti come showrunner.

Ma le notizie, come riporta The Direct, non si fermano qui. Lo scrittore è infatti pronto a riportare indietro alcuni vecchi volti familiari. David Tennant è infatti diventato recentemente il Dottore dopo la rigenerazione shock di Jodie Whittaker. Inoltre, come già annunciato, Catherine Tate tornerà ad indossare i panni di Donna Noble. Tutto questo accadrà prima che Ncuti Gatwa, noto per il suo ruolo in Sex Education, diventi il prossimo Dottore.

Doctor Who: David Tennant in una scena di The End of Time: Part Two

Doctor Who, come annunciato lo scorso mese, è dunque pronto ad approdare su Disney+, al di fuori di Regno Unito e Irlanda.

Secondo un nuovo rapporto di Broadcast, l'accordo della BBC con Disney+ per il rilascio delle prossime stagioni di Doctor Who sulla piattaforma, a partire dal 2023, porterà la serie a ricevere un sostanziale aumento del budget pari a circa 11,5 milioni di dollari. Poiché le ultime stagioni sono state di 10 episodi, esclusi gli speciali, questo potrebbe portare il budget totale a oltre 100 milioni di dollari. Ciò renderà l'imminente stagione di Doctor Who la più costosa per una serie della BBC, con il record precedentemente detenuto da Queste oscure materie.

Un cambiamento importante dunque per la serie che potrebbe portare alla creazione di mondi più grandi, mostri più spaventosi e al coinvolgimento di altre star pronte ad essere coinvolte.

Doctor Who tornerà nel novembre del 2023 con tre speciali con David Tennant.