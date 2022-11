Doctor Who, in programma nuovi spin-off per la celebre serie? [RUMOR]

Nuovi spin-off in programma per la celebre serie britannica Doctor Who? Secondo dei recenti rumor, potrebbe accadere.

Secondo delle indiscrizioni, Doctor Who potrebbe presto ottenere dei nuovi spin-off. Ma diamo un'occhiata agli ultimi rumor sulla celebre serie targata BBC.

Dopo l'annuncio della distribuzione globale da parte di Disney+, il franchise di Doctor Who potrebbe aver trovato spazio per espandersi ulteriormente.

Stando a quanto riportato dal Mirror, sembra infatti che lo showrunner Russell T. Davies stia "spingendo" per creare nuovi show ambientati nel mondo di Doctor Who, giustificato anche da un potenziale ingente aumento del budget a disposizione, visti gli ultimi accordi.

Secondo una fonte (non specificata) citata dal sito "I fan possono aspettarsi di rivedere i Sontaran, gli Angeli Piangenti e i Sea Devil in differenti serie in cui ci viene mostrato cosa combinano queste creature quando il Dottore non è lì per fermarle, assieme ai Dalek e ai Cybermen".

Doctor Who, budget da record per la prossima stagione su Disney+

Non sappiamo quanto siano fondate queste voci, ma da tempo Davies suggeriva un'ulteriore espansione televisiva per l'universo del Dottore (ricordiamoci che Davies è anche l'autore di Torchwood, ad oggi il più popolare spin-off di Doctor Who), e alcune dichiarazioni in merito al suo ritorno alle redini del programma potrebbero effettivamente essere lette anche in questa chiave: "Ci sono un po' di cose in arrivo che sono fondamentalmente dei modi nuovi di zecca di raccontare storie inedite. Per cui ti dà questa sensazione di avere a che fare con qualcosa di nuovo, e non sarei mai tornato se non mi fosse sembrata una novità".

Difficile dire se in quel caso (un'intervista con RadioTimes) Davies stesse facendo riferimento solo alla serie principale, o anche a dei possibili spin-off, ma una cosa è certa: Doctor Who ha un enorme potenziale quando si tratta di storie. Peccato che dovremo aspettare parecchio per vederne di nuove sullo schermo (il Dottore farà ritorno a fine 2023).