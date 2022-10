Doctor Who: i video della rigenerazione di Jodie Whittaker e del prossimo episodio svelano molti spoiler

BBC ha condiviso i video della rigenerazione del Dottore interpretato da Jodie Whittaker e del trailer del prossimo episodio di Doctor Who, serie che tornerà sugli schermi nel 2023.

Lo show cult britannico ha avuto un cambio alla guida che ora vede Russell T. Davies di nuovo impegnato come showrunner e, ovviamente, davanti alla telecamera. Non proseguite quindi con la lettura se non volete spoiler .

Jodie Whittaker ha detto addio a Doctor Who in occasione della puntata The Power of the Doctor e il suo erede sarà Ncuti Gatwa, già star di Sex Education.

Lo showrunner ha però ideato una sorpresa inaspettata per tutti i fan nel momento della rigenerazione del Dottore che ha riportato in scena David Tennant.

La presenza dell'attore scozzese era già stata annunciata da tempo, tuttavia non era emerso nessun dettaglio riguardante il suo coinvolgimento nell'attesa scena della rigenerazione.

Ecco il video del momento:

BBC ha successivamente condiviso un breve trailer del prossimo episodio dello show in cui si vede il Dottore un po' in difficoltà, oltre alle prime immagini di Ncuti Gatwa, del villain interpretato da Neil Patrick Harris e del ritorno di Catherine Tate nella parte della companion Donna Noble.

Russell T. Davies ha dichiarato: "Se pensavate che l'apparizione di David Tennant fosse sconvolgente, abbiamo ancora molte sorprese in arrivo! Il percorso del Quindicesimo Dottore è costellato di mistero, orrore, robot, cuccioli, pericoli e divertimento! E come è connesso al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Vi daremo un anno per fare le vostre ipotesi e poi scateneremo l'inferno".