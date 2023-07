Doctor Who celebra Barbie: il Tardis rosa approda a Londra (FOTO)

Un Tardis rosa è approdato in quel di Londra, e i fan stanno amando questo inaspettato "crossover" tra Barbie e Doctor Who.

Se per i nuovi episodi di Doctor Who dovremo aspettare ancora un po', manca invece pochissimo all'arrivo di Barbie nelle sale. Ma che c'entra il film con Margot Robbie con la serie BBC? Beh, un inaspettato "crossover" tra i due titoli è avvenuto a Londra, dove è apparso... Un Tardis rosa!

Doctor Who meets Barbie

In realtà una piccola connessione tra uno dei film più attesi della stagione, Barbie, e uno dei ritorni televisivi più anticipati dell'anno, Doctor Who, era già avvenuto quando Greta Gerwig ha inserito nel cast della pellicola colui che sarebbe stato poi annunciato come nuovo interprete del Dottore, l'attore di Sex Education Ncuti Gatwa.

Ma ora, è la serie BBC a voler celebrare l'uscita di Barbie in pieno stile Doctor Who, a cui si aggiunge, ovviamente, il signature color della celebre bambola: il rosa!

Ecco allora il Tardis, il celebre mezzo di trasporto nello spazio-tempo del Dottore, assumere una tinta inedita e perfettamente a tema per un party come quello che anticipa la stessa Barbie nel trailer ufficiale del film targato Warner Bros.

"Come on TARDIS, let's go party #DoctorWho" si legge nella caption del post instagram, e la stessa foto del Tardis nelle vicinanze del Tower Bridge è poi stata ricondivisa anche da altri account ufficiali, come quello dello showrunner di Doctor Who Russell T. Davies.

Aspettando Doctor Who

E mentre la curiosità dei fan nei confronti di Barbi verrà presto saziata, vista l'imminente uscita del film al cinema, l'attesa per gli speciali del 60esimo anniversario e la nuova stagione di Doctor Who sarà un po' più lunga.

Ma non temete, perché secondo Davies ne varrà davvero la pena.

Ricordiamo che i diritti globali di Doctor Who sono attualmente in mano a Disney+, che dovrebbe occuparsi della futura distribuzione dello show nei paesi in cui non è presente la BBC. Resta tuttavia da vedere dove e quando i nuovi episodi verranno trasmessi qui in Italia.