Barbie, il film con Margot Robbie sarà ispirato ai musical classici 'con autentica artificialità'

Luglio sta per arrivare, e così lo scontro tra titani al botteghino che vedrà coinvolti due film con due cast altrettanto stellari: Barbie, con protagonista Margot Robbie, e Oppenheimer, con Cillian Murphy nel ruolo titolare. Ma le due pellicole non potrebbero essere più diverse, e la prima sembra ispirarsi anche ai classici musical di Hollywood.

La vita è un musical... E anche le ispirazioni di Barbie

Sono infatti titoli come The Red Shoes e The Umbrellas of Cherbourg ad aver aiutato Greta Gerwig e soci a trovare lo stile giusto per Barbie: "Hanno una tale quantità di quella che siamo arrivati a chiamare autentica artificialità" ha raccontato la regista e sceneggiatrice del progetto ai microfoni di Vogue, in una recente intervista.

"Hai un cielo stellato dipinto sul soffitto del soundstage. Il che è un'illusione, ma allo stesso tempo è davvero lì. La tangibilità dell'artificio è qualcosa a cui facciamo sempre ritorno" spiega, e nello stesso viene rivelato anche come ogni domenica mattina, cast e crew di Barbie erano invitati alla proiezione di un film che sarebbe servito, in un qualche modo, come riferimento por la pellicola. La chiamavano "la chiesa dei film".

E lo stesso direttore della fotografia, Rodrigo Prieto, sembra aver creato una palette di colori tutta dedicata a Barbie - tenendo sempre a mente le influenze del film, soprattutto i musical della Hollywood in technicolor - che Gerwig, rivela, ha rinominato Techni-Barbie.

Barbie, Greta Gerwig era "terrorizzata" all'idea di realizzare il film

Quando arriva Barbie nelle sale

Barbie arriverà il 20 luglio nei cinema italiani, e oltre a Margot Robbie, vanterà la presenza nel cast di Ryan Gosling, Simu Liu, America Ferrera, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Kate McKinnon, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Alexandra Shipp, Helen Mirren, Dua Lipa e persino l'attore di Fast X John Cena.

La logline del film recita: "Una bambola che vive a Barbieland viene espulsa per non essere abbastanza perfetta e parte all'avventura nel mondo reale".