Endless Love, anticipazioni dell’11 maggio: Kemal racconta a Nihan i suoi sospetti su Emir

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 11 maggio su Canale 5.

Endless Love torna domani sabato 11 maggio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che, dopo tanti anni, Onder si confronterà con Vildan e Leyla.

La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:40 con un triplo appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 maggio ore 23:40, Nihan spiega la dinamica dei fatti avvenuti alla tenuta: Ozan ed Emir erano insieme a due donne e Ozan ha accidentalmente ucciso una delle due con una delle pistole di Emir.

Vildan e Leyla hanno un confronto su Onder, l'uomo che le ha fatte allontanare. Emir, dopo essere stato rilasciato, contatta e incontra Zeynep, che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiungerlo.

Nihan si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna.

Ozan racconta di aver bruciato la barca di Salih

Anticipazioni 11 maggio: Ozan svela la verità alla sua famiglia

Kemal dà un appuntamento a Nihan nel bosco per comunicarle i suoi sospetti: pensa che tutto ciò che fa Emir abbia un secondo fine e sospetta che sia coinvolto nella vicenda che ha portato Ozan a rischiare un'accusa di omicidio.

Nihan, temendo di cedere a false speranze e desiderosa di scoraggiare Kemal dal continuare quelle che ritiene siano ricerche infruttuose, gli consegna una chiavetta USB.

Salih, ubriaco, colpisce ripetutamente il cancello di casa Soydere e urla minacce sconnesse a Ozan, interrompendo una riunione di famiglia. Salih è convinto che Zeynep l'abbia lasciato per Ozan, non sapendo che la ragazza si è innamorata di Emir.

Mentre Kemal cerca di calmare e consolare il suo amico ubriaco, Ozan, sotto pressione dalle accuse, confessa ai genitori di aver bruciato la barca per gelosia e di amare ancora Zeynep.