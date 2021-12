Doctor Strange nel Multiverso della Follia: svelata la sinossi del film Marvel

The Cosmic Circus ha rivelato una nuova sinossi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia anticipando nuovi dettagli del film diretto da Sam Raimi, attualmente in fase di reshoots.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Scarlet Witch in un'immagine dal teaser trailer

Secondo quanto riferito, la sinossi sarebbe stata diffusa dalla filiale dei Marvel Studios in Giappone, dove diversi articoli hanno fornito ulteriori dettagli per i fan. Di seguito la traduzione della sinossi diffusa dal magazine che affronta le conseguenze dell'incantesimo di Doctor Strange usato in Spider-Man: No Way Home:

"La porta del multiverso, piena di mistero e follia, si apre. Ora che Iron Man e Capitan America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l'ex chirurgo nonché esperto stregone Doctor Strange dovrebbe svolgere un ruolo attivo come figura centrale negli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata 'Multiverso'. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange cerca l'aiuto del suo alleato Wong (Benedict Wong) e di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Ma una terribile minaccia incombe sull'umanità e sull'intero universo. Ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell'universo assomiglia proprio a Doctor Strange..."

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il leak del plot svela un colpo di scena sugli X-Men?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange. Questa volta lo Stregone Supremo sarà affiancato da Wanda Maximoff/Scarlett Witch, interpretata da Elizabeth Olsen. Il sequel dovrebbe collegarsi agli eventi di WandaVision, Loki e Spider-Man: No Way Home.

Nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams, che riprenderanno i ruoli di Karl Mordo, Wong e della Dottoressa Christine Palmer. In aggiunta vedremo il debutto dell'eroina Marvel America Chavez, che sarà interpretata da Xochitl Gomez.

L'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è fissa per il 6 maggio 2022.