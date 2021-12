Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il leak del plot svela un colpo di scena sugli X-Men?

I rumor sulle possibili svolte nella trama di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si susseguono fin dal 2020, ma finora della trama del sequel attualmente in fase di reshoots si sa poco o niente. Un nuovo leak diffuso sui social media anticiperebbe, però, la presenza di un colpo di scena che riguarderebbe gli X-Men.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere possibili spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

L'utente di Twitter @MyTimeToShineH ha recentemente pubblicato alcuni nuovi dettagli sul plot di Doctor Strange nel Multiverso della Follia focalizzandosi in particolare sul ruolo di Wanda Maximoff e sull'introduzione degli X-Men. Naturalmente non esiste nessuna verifica a quanto affermato perciò potrebbe trattarsi di semplici illazioni di un fan.

Il 26 dicembre, @MyTimeToShineH ha twittato nuovi dettagli sullo scontro imminente tra Doctor Strange e Scarlet Witch scrivendo: "Wanda vincerà".

Alla domanda se Wanda cambierà idea sulla dichiarazione 'Non più mutanti', l'utente risponde: "Lei fa qualcosa alla fine. Non sono sicuro di cosa sia, ma probabilmente è quello."

Che cosa significa? Wanda potrebbe dunque introdurre gli X-Men nell'MCU alla fine di Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Per adesso questo non è dato saperlo.

Nel celebre arco narrativo House of M, Scarlet Witch alla fine riscrive la realtà cancellando tutti i mutanti dalla Terra con quelle tre semplici parole, 'Non più mutanti'. I fan si chiedono se quel proposito verrà invertito. Invece di cancellare i Mutanti dal mondo, Wanda potrebbe introdurli nel MCU in primo luogo usando proprio il plot di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ma questa ipotesi è ancora tutta da confermare.

L'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è fissa per il 6 maggio 2022. Nel cast del film, diretto da Sam Raimi, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Benedict Wong.