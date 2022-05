Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le prime reazioni lodano la "mente geniale" di Sam Raimi

In attesa dell'arrivo nei cinema previsto per domani, le prime reazioni della critica su Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno fatto la loro comparsa sui social media e sembrano davvero positive. Oltre a sottolineare la svolta horror di Marvel, le lodi si concentrano sul ritorno di Sam Raimi dietro la macchina da presa.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena d'azione

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Benedict Cumberbatch torna a interpretare lo Stregone Supremo Stephen Strange. Il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Doctor Strange 2 - Le migliori 5 teorie sul film

Il redattore senior di Variety, Clayton Davis, ha scritto che i fan della Marvel "hanno finalmente ottenuto il loro film horror".

La collaboratrice di Variety Courtney Howard ha definito la nuova arrivata nel MCU Xochitl Gomez, interprete di America Chavez, come "una che ruba la scena".

Germain Lussier di Gizmodo e io9 ha scritto che il film è "selvaggiamente sconnesso, in parte apposta, quindi non sempre funziona", prima di evidenziare le "enormi sorprese" che ha in serbo.

Matt Lynch di In Review Online è stato piuttosto duro nelle sue critiche, elogiando i contributi di Sam Raimi, ma definendo la nuova uscita dell'MCU un "capitolo dall'aspetto scadente per lo più incoerente".

Il critico Alex McLevy ha scritto che l'aspetto più solido del film è la regia di Sam Raimi, il che implica che è in contrasto con il solito stile di casa Marvel.

Drew Taylor di The Wrap ha definito il sequel "totalmente pazzo e folle" aggiungendo che è "il capitolo MCU più spaventoso finora".