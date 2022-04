Doctor Strange 2 - Le migliori 5 teorie sul film

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Xochitl Gomez in una scena

Ci siamo quasi. Pochi giorni e potremo finalmente gustarci il film Marvel dell'anno. Perché con tutto il rispetto per Thor: Love & Thunder e Black Panther: Wakanda Forever, pensiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia sia il cinecomic MCU più atteso e stuzzicante del 2022. I motivi sono tanti. Prima di tutto assisteremo al ritorno del grande Sam Raimi in cabina di regia. Il che non solo è garanzia di qualità e creatività nella messa in scena, ma promette anche note dark e horror finora inedite nell'universo Marvel. Questo secondo Doctor Strange 2 sembra quasi una versione più oscura e adulta del multiverso visto in Spider-Man: No Way Home. Un film strabordante di personaggi dopo il quale tutto sembra possibile. Ed è per questo che su Doctor Strange nel Multiverso della Follia si è detto tutto e il contrario di tutto, con le immancabili teorie dei fan e cacce all'indizio che non vogliono proprio saperne di smettere.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena dal teaser trailer

E chi siamo noi per non gettare benzina sul fuoco delll'hype? In attesa dell'uscita del film (che lo ricordiamo durerà 2 ore e 5 minuti) abbiamo selezionato per voi le 5 teorie più interessanti, suggestive e forse persino plausibili sul sequel dello stregone Marvel.

1. Strange contro Strange?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in un'immagine dal teaser trailer

La trama di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: nel film il multiverso sembra ancora un impellente problema da risolvere. Uno squarcio nella realtà che crea alterazioni gravi da sistemare a tutti i costi. La responsabilità ovviamente ricade proprio su Doctor Strange, che si sentirà in dovere di rimediare ai suoi errori. Infatti nel trailer lo vediamo alle prese con nuovo incantesimo con tanto di ramificazioni che potrebbe essere alla scintilla da cui parte un nuovo macello multiversale. Non è un caso che nel trailer Wong dica al suo amico una frase molto emblematica: "Non puoi controllare tutto". Il che significa che il nostro stregone farà di tutto per riprendere in mano le redini di una situazione al collasso. Il nuovo incantesimo di Strange infatti ha richiamato diverse varianti del personaggio: in primis l'inquietante Dark Strange, già visto in What if.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: una versione mostruosa di Benedict Cumberbatch

Questo ha portato molti fan a pensare che l'antagonista di Doctor Strange in questo film sia proprio la versione Oscura di Strange stesso, ma noi crediamo che il film ci sorprenderà, mettendo i due uno contro l'altro soltanto nella prima parte del film. Sicuramente il multiverso sarà anche pretesto per derive sarà abbastanza introspettivo, visto che Strange dovrà affrontare varie declinazioni di se stesso, come Defender Strange o come il disturbante Zombie Strange. Per noi sono tutti depistaggi: la sensazione è che il vero antagonista del film sia stato saggiamente tenuto nascosto.

2. Gli Illuminati

Gli illuminati nei fumetti

Avengers, Defenders, X-Men e così via. Ormai lo sappiamo: ai fumetti Marvel piace unire gli eroi in gruppi più o meno affiatati. È successo anche con Gli Illuminati, un concilio ristretto composto dalle menti più brillanti della Casa delle Idee, tra cui troviamo Doctor Strange, Reed Richards per gli amici Mister Fantastic, Black Bolt, il sovrano di Altantide Namor, Tony Stark e Charles Xavier. Il compito dei 6 illuminati è quello di custodire le 6 gemme dell'Infinito, ergendosi così a protettori supremi della galassia. Ma cosa c'entrano gli Illuminati con Doctor Strange 2? Nel film lo Stregone viene messo sotto processo per la sua profanazione della realtà, quasi certamente dovuta al nuovo incantesimo che incasina tutto. Bene, dal trailer possiamo notare che Strange viene messo al cospetto proprio di un concilio ristretto con 5 sedie davanti a lui. Le figure sono nell'ombra ma per alcune sembrano coincidere proprio con Mister Fantastic e Namor, considerando una lunga arma dietro la sua schiena, simile al suo iconico tridente. Però l'indizio più lampante viene da un frame in cui riconosciamo la figura inconfondibile del mitico Charles Xavier la cui presenza sembra ormai quasi certa. Tutti elementi che sembrano portare verso nuovi personaggi molto intriganti adottati da un MCU sempre più affollato.

3. Minaccia Scarlatta

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff in un'immagine dal teaser trailer

Se potessimo riassumere tutte le premesse di questo nuovo Doctor Strange in un unico aggettivo, useremmo la parola instabile. Instabile proprio come Wanda Maximoff, che nel film sarà una presenza assolutamente fondamentale. Dopo WandaVision l'abbiamo vista finalmente trasformarsi in Scarlett Witch, personaggio decisamente oscuro che si aggira nel mondo Marvel come una scheggia impazzita di cui è impossibile prevedere le mosse. Un'interessante teoria racconta di una Wanda davvero estrema, che all'interno del film sarà mossa da un'ossessiva motivazione personale. Gli indizi sarebbero stati seminati a dovere nella scena post-credit di WandaVision, quando vediamo Scarlet Witch alle prese con lo studio del Darkhold, l'oscuro libro dei dannati. Nel finale la strega percepisce chiaramente delle urla d'aiuto. Queste grida dovrebbero essere quasi certamente quelle dei figli di Wanda, forse provenienti da qualche universo parallelo. E così in Doctor Strange 2 la donna potrebbe lanciarsi alla disperata ricerca dei suoi Billy e Tommy. Una ricerca che potrebbe creare ulteriori scossoni all'equilibrio voluto da Strange, per cui lo scontro tra lo Stregone e la Strega sembra ormai inevitabile. Non è un caso nei vari trailer la figura di Wanda sia molto inquietante, promettendo di aggirarsi nel film come un forza inarrestabile mossa dal suo amore cieco.

4. Cameo eccellenti

Una fanart con Tom Cruise nei panni di Tony Stark

Come detto prima, dopo No Way Home ogni film Marvel potrebbe ospitare una marea di gente. Nonostante la sua durata non eccessiva, pare che anche Doctor Strange nel Multiverso della follia non farà eccezione. La prima presenza confermata è quella della potentissima e sfrontata America Chavez, un personaggio capace di attraversare gli universi paralleli, che si dimostrerà sprezzante nei confronti di Strange. Le teorie più fantasiose parlano da mesi di un cameo di Tom Cruise nei panni di Superior Iron Man. La superstar sarebbe stata coinvolta proprio perché nel lontano 2007 fu preso in considerazione come Tony Stark per il primo film su Iron Man, prima che la produzione scommettesse tutto su Robert Downey Jr.Qualcuno ha intravisto nelle nuove sentinelle iper-tecnolgiche un indizio che giustificherebbe un cameo di Superior Iron Man, ma noi restiamo abbastanza perplessi sulla cosa. Altre voci, invece, dicono che nel film potremo finalmente vedere Capitain Britain anche in versione live action. Dopo aver apprezzato questo bel personaggio nella serie animata What If, forse rivedremo Hayley Atwell nei panni di una Peggy Carter superpotenziata. Nel suo caso, va detto, l'indizio è più lampante, visto che il suo iconico scudo appare riflesso in una delle tante schegge presenti sul poster del film.

5. Trampolino per il futuro

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una foto

La teoria più insistente racconta di un Doctor Strange 2 utilizzato come trampolino per il futuro. Vari elementi analizzati finora infatti ci dicono una cosa: questo film servirà da ponte tra la fase 4 e la fase 5, iniziando a mostrare personaggi o meglio gruppi di personaggi che torneranno in nuove vesti nei prossimi film. Perché non dimentichiamoci una cosa importante: il MCU ha ancora due assi nella manica da giocarsi, ovvero le nuove incarnazioni degli X-Men e dei Fantastici 4. È molto probabile che tra Xavier, Mister Fantastic e un probabile cameo di un nuovo Wolverine non interpretato da Hugh Jackman, questo Doctor Strange nel multiverso della follia serva a preparare il terreno a due storici e amatissimi gruppi di eroi Marvel che prima o poi torneranno sul grande schermo.